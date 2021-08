V Italiji pogoj PCT tudi za na avtobus in vlak

Italija

Covidno potrdilo EU. FOTO: EU Digital Covid Certificate Factsheet

Hrvaška

Avstrija

Preverjanje ukrepov PCT v restavraciji, Ljubljana, 26. julij. FOTO: Voranc Vogel

Nemčija

Francija

Španija

Velika Britanija

Pogoj PCT (preboleli, cepljeni ali testiranj) buri duhove dela slovenskega prebivalstva, češ da je to kratenje osnovnih človekovih pravic. Covid 19, ki kroji naša življenja že dobro leto, še kar ni izginil iz našega življenja. Po mnenju strokovnjakov, ki se pojavljajo v glavnih medijih, je to zato, ker državam ni uspelo precepiti večine prebivalstva.V Sloveniji velja, da ponudnik blaga in storitev preverja izpolnjevanje pogoja PCT za potrošnike pred vstopom v igralnice, igralne salone in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvene obrate, v notranje prostore, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v prostore gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, v prostore, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač. Enako velja za organizatorje kulturnih in športnih prireditev ter javnih shodov.Pri tem dokazilo o negativnem rezultatu testa na novi koronavirus s PCR-testom ne sme biti starejše od 72 ur od odvzema brisa, dokazilo s hitrim testom pa ne sme biti starejše od 48 ur od odvzema brisa. Ta pogoj pa ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, če je zagotovljena razdalja najmanj tri metre med robovi miz. Pogoj PCT bo obvezen septembra tudi za šolnike.Izpolnjevanje pogoja PCT je obvezno za vstop v zaprte prostore ter na množične dogodke.Potrdilo morajo Italijani predložiti za vstop v notranje prostore gostinskih lokalov, športne dvorane, muzeje, kinematografe in gledališča, igralnice, bazene ter za obisk športnih dogodkov in koncertov ali za kongrese. Izjema velja za mlajše od 12 let in tiste, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti. Covidno potrdilo bo od 1. septembra zahtevano tudi za potnike na medkrajevnih vlakih in avtobusih, trajektih in na letalih.Učitelji, profesorji in študenti bodo morali v Italiji od jeseni predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev PCT. Če učitelji ne bodo predložili potrdila, bodo po petih dneh suspendirani. Cepljenih je sicer več kot 86 odstotkov šolnikov.Konec julija so na Hrvaškem zaostrili ukrepe za vse obalne županije. Na vseh prireditvah je tako dovoljeno zbiranje do 50 ljudi brez predložitve covidnega potrdila, na prireditvah do tisoč ljudi pa je potrdilo obvezno. Na zasebnih dogodkih, kot so poroke, je po novem dovoljeno 15 gostov. Vsi dogodki lahko potekajo največ do polnoči. Pri vstopu v državo pa so podaljšali veljavnost potrdil o cepljenju na 270 dni.Pri severnih sosedih je pogoj PCT obvezen za restavracije in namestitvene obrate, kopališča, muzeje itd. Torej, vsa območja, kjer se zadržuje več ljudi, pa naj si gre za zaprte prostore ali prizorišče na prostem. Ker mora vsakdo pokazati potrdilo, v notranjosti restavracij ali hotelov ni več potrebno nositi mask, četudi se tam zadržuje več ljudi.So pa konec julija zaostrili ukrepe glede nočnih lokalov: potreben je negativni PCR-test ali potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ne zadostuje.Pri PCT, ko pokažete evropsko digitalno potrdilo, pa od 15. avgusta ob vstopu v lokale in turistične ter prostočasne obrate šteje za ustrezno le cepljenje z drugim odmerkom cepiva, zgolj prvi odmerek cepljenja ne zadostuj več (pri cepivih, pri katerih je predviden en odmerek, velja cepljenje po preteku 22 dni).Maske so še vedno obvezne na javnem prevozu, na žičniških napravah, postajah, muzejih in v trgovinah.Ukrepi za zajezitev koronavirusa so zaostreni tudi v Nemčiji. Obvezna je uporaba zaščitnih mask na posameznih javnih prostorih ter v lokalnem javnem potniškem prometu in pri nakupovanju. Se pa ukrepi razlikujejo po zveznih državah, saj so v pristojnosti njih. Spomnimo na zgodbo bralca Darka, ki je na Bavarskem osramočen zapustil restavracijo, ker ni nosil pravega tipa maske Sicer pa so Nemci konec julija uvedli tudi testiranje na koronavirus za vse, ki vstopajo v Nemčijo iz tujine in niso v celoti cepljeni proti covidu 19 ali so ga preboleli, pa naj si gre za prihod po cesti, z vlakom, letalom ali ladjo. Policija izvaja nadzor z naključnimi kontrolami in ne sistematičnim nadzorom na meji.V Franciji vlada veliko razburjenje, saj bodo zaostrili omejitve za tiste, ki niso cepljeni. Za vstop v kulturne ustanove, na športna tekmovanja in druge dogodke oziroma kraje, kjer se zbere več kot 50 ljudi, je potrebno predložiti covidno potrdilo. Prav tako je potrebno potrdilo o cepljenju ali negativnem testu obvezno tudi za restavracije, gledališča, kinodvorane in druge javne prostore ter javna prevozna sredstva.V deželi, kamor potuje mnogo Slovencev, je pravilo PCT zelo različno sprejeto. Gre za veliko državo, kjer imajo posamezne dežele svoje pristojnosti. Pravilo PCT tako želi uvesti Andaluzija za vstop v nočne lokale, a čaka odločitev vrhovnega sodišča, preden ga uvede. Na Kanarskih otokih je vrhovno sodišče preprečilo tovrstno zahtevo za udeležbo na prostočasnih aktivnostih, je pa PCT zahtevan za bivanje v hotelih in drugih turističnih namestitvah. V Galiciji pa PCT velja pri vstopu v bare in restavracije. Posebna pravila veljajo tudi na plažah, a so odvisna od regije.V Angliji so odpravili večino epidemioloških ukrepov v gostinstvu in kulturni dejavnosti. Še vedno pa je vlada dala priporočila na primer nočnim klubom in organizatorjem množičnih dogodkov, ki se nanašajo na uporabo potrdila o cepljenju, prebolelosti oziroma negativnem testu (NHS covid pass). Priporočajo tudi nošenje zaščitnih mask na krajih, kjer je veliko ljudi, in v javnem potniškem prometu. V Angliji je precepljenost starejših od 50 let več kot 90-odstotna.