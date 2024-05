Šok v ljubljanski operi: pevki odpeljali v bolnišnico tik pred koncem predstave

Pisali smo, da se je sinoči med operno predstavo Madama Butterfly zgodila delovna nesreča, ko se je odpel del kulise ter padel na operni pevki. Iz SNG Opera in balet Ljubljana so nam pojasnili, da se je na koncu predstave pred poklonom nastopajočih iz do zdaj še nepojasnjenih razlogov odpel del scene in padel na tla.

Pri tem sta bili lažje poškodovani dve pevki v zboru, odpeljali so ju v bolnišnico, a sta že v domači oskrbi.

V prostorih Opere že preverjajo, kaj je šlo narobe, k sreči pa vse do 23. maja, ko bo prihodnja premiera, niso imeli načrtovanih drugih prestav, zato zaradi nezgode ne bodo primorani odpovedati nobene predstave.