Bralca Darka v restavraciji odslovili, ker je imel "samo" kirurško masko

Kakšne so vaše izkušnje pri potovanjih? Ste naleteli na kakšne težave? Javite nam, kaj se je zgodilo. Objavili jih bomo.

Novi koronavirus marsikje kroji naše dneve. Še vedno veljajo številne omejitve, ena tistih novih stalnic v našem življenju, pa so obrazne maske. Medtem ko v Sloveniji zadostujejo tudi tiste (ročno) šivane iz blaga, so se ponekod odločili za višji standard. Dovolj niso niti kirurške, ampak so zahtevali kar maske, ki se kitijo s standardom FFP2 in ki so precej dražje. Tako so že pred časom zahtevali ponekod po Nemčiji, denimo na Bavarskem, predvsem v trgovinah in v javnem prevozu (treba je sicer poudariti, da je Nemčija najbolj ranljivim državljanom razdelila kar 34 milijonov vavčerjev za FFP2 maske) in tega se očitno držijo še danes.Koronapravila na Bavarskem je te dni čisto po naključju preizkušal naš bralec. Kljub izboljšanju koronarazmer, cepljenju in odpiranju meja, je na lastni koži ugotovil, da v restavracijo z navadno kirurško masko pač ne bo mogel, ampak se je moral nekoliko osramočen vrniti oborožen s FFP2 masko.Barvarska je že pred časom uvedla obvezne FFP2 maske v potniškem prometu in v trgovinah, vendar to ne velja nujno na ravni države. Na spletni strani slovenskega ministrstva za zunanje zadeve prebrati, da so FFP2 maske ali medicinske zaščitne maske obvezne v lokalnem javnem potniškem prometu in pri nakupovanju, z odebeljenim tiskom pa pripišejo: »Glede na aktualno epidemiološko situacijo se ukrepi za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 med zveznimi deželami in znotraj zveznih dežel (v posameznih okrajih) razlikujejo.« Tako pravila, ki trenutno veljajo denimo v Münchnu, najdete na spletni strani Munchen.de . In ja, FFP2 maske so obvezne na precej območjih, nismo pa sicer zasledili, da tudi v restavracijah.Kamorkoli že potujete, še pred potjo skrbno preučiti pravila, da ne boste na koncu obstali pred vrati, tako kot naš bralec Darko. Za Nemčijo jih najdete na spletni strani slovenskega ministrstva za zunanje zadeve , če vam gre nemščina dobro od rok, pa se poslužite podrobno razdelanih pravil po posameznih zveznih državah na nemški vladni strani