Pijanega prijeli policisti, potem pa jim je poškodoval avto in grozil zdravstvenemu osebju

Iz policijske uprave Novo mesto so sporočili, da je v četrtek okoli 16:15 na območju Ragovega voznik osebnega avtomobila z objestno in nevarno vožnjo ogrožal drugega voznika. Zatem je vozilo ustavil in udarjal po njegovem vozilu, nakar mu je še grozil.

Policisti PP Novo mesto so se takoj odzvali, kršitelja z osebnim avtomobilom Citroen berlingo izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 48-letnega voznika in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,12 miligramov alkohola.

Zaradi neupoštevanja opozoril in ukazov so zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. 48-letnik je v notranjosti intervencijskega vozila nadaljeval s kršitvijo, razbijal in poškodoval notranjost vozila.

Pijani kršitelj je med postopkom z maščevanjem grozil zdravstvenemu osebju in policistom. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog. O kršitvah cestnoprometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, na pristojno tožilstvo pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.