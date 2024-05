Neverjeten Pogačar spet najhitrejši! (FOTO)

V današnji vožnji na čas sedme etape Gira je bil najhitrejši slovenski kolesar Tadej Pogačar. V zaključku etape je pridobil veliko časa, kar mu je prineslo drugo zmago na 107. Dirki po Italiji.

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je storil še en velik korak k zmagi na dirki po Italiji, čeprav je za njo šele prvi teden. Kolesar ekipe UAE Emirates je namreč potolkel konkurenco tudi na dobrih 40 kilometrov dolgem kronometru, ki se je končal v Perugii, in prepričljivo povečal prednost v vodstvu skupnega seštevka.

Drugouvrščenega specialista za to kolesarsko disciplino, Italijana Filippa Ganno, je premagal za 17 sekund, in to kljub temu, da je še na vznožju zaključnega vzpona, na drugem mestu, za njim zaostajal 47 sekund.

V skupnem seštevku ima Slovenec dve minuti in 36 sekund prednosti pred Kolumbijcem Danielom Martinezom, še deset sekund več pa na tretjem mestu zaostaja Britanec Geraint Thomas.

Soliden je bil tokrat tudi Jan Tratnik, z zaostankom dveh minut in 52 sekund je zasedel 19. mesto.