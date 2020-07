Slovenci množično na Obali, stanovalci panično kličejo redarje

Ljudje parkirali, kjer se jim je zazdelo, stanovalci panično klicali redarstvo



Brezplačni električni minibus, ki povezuje Hotel Salinera s Krkino plažo. FOTO: Občina Piran

Tako polne plaže na Obali, kot je bila konec junija na praznični vikend, redkokdo pomni. Izola, Portorož, Strunjan ... vse je pokalo po šivih, ljudje pa so malodane ležali drug na drugemu. Toliko dela kot so imeli ljudje z iskanjem najprej parkirnega prostora in nato še svojega mesta na plaži, so ga prav tako imeli v mestnem redarstvu s pisanjem kazni. Številne je pri prihodu nazaj s plaže na avtomobilu čakal listek z globo.Medobčinsko redarstvo občine Piran in občine Ankaran je le v Strunjanu med vikendom od 26. junija do 28. junija izreklo 355 ukrepov zaradi nepravilnega parkiranja. Mnogi so po besedah tiskovnega predstavnika občine Piran parkirali, kjer se jim je zazdelo, zato se z očitkom, da so radarji bili na preži, ne more strinjati. »Niti nimamo dovolj mestnih redarjev, hkrati pa so tisti vikend naši radarji dobivali tudi po 50 in 80 klicev na dan. Klicali so jih stanovalci, kar je povsem razumljivo, saj so nekateri parkirali kar pred vhodom na dvorišče in lastnikom hiše onemogočali pot ven,« nam je povedal in dodal, da bi lahko takrat napisali petkrat več glob, kot so jih sicer.Med prekrškarji so bili predvsem Slovenci in med njimi zastonjkarjev, ki po besedah tiskovnega predstavnika ne bi plačali evra za parkirnino, tudi če bi imeli kje parkirati. Kot pravi, se je to poznalo tudi na strukturi gostov, ki so s seboj prinesli hladno pijačo, hladilne skrinje in harmoniko. Kot priznava, je morda celo tako boljše, saj je mnogo restavracij še bilo zaprtih in prav tako okoli sedem portoroških hotelov, med njimi znameniti Metropol s prekrasnim kopališčem.Avtomobilov je bilo minuli vikend res ogromno, a jih v Strunjanu to ni spet toliko presenetilo. Vikend ob koncu šole in ob državnem prazniku se vselej pokaže za izredno obiskanega. Letos so v tem terminu za piko na i imeli tudi več italijanskih dnevnih gostov, saj so jih na hrvaški meji zavračali, zato je bila obremenitev na pri nas neverjetna.Okolje Piran obiskovalcem strunjanske plaže priporoča parkiranje na parkirišču Stjuža, kjer je na razpolago 345 parkirnih mest, ali na začasnem travnatem parkirišču tik ob izvozu z regionalne ceste Izola–Portorož, ki je v neposredni bližini medkrajevne avtobusne postaje s 170 parkirnimi mesti. Menijo, da bi to število moralo zadostovati čez poletje.Novo parkirišče na vhodu v Strunjan je bilo že to soboto je skoraj polno, a so se vseeno našli tisti, ki so rajši parkirali na črno. Ta vikend (3. do 5. julij) so namreč izdali 192 glob zaradi nepravilnega parkiranja, med 29. junijem in 2. julijem 67. Za prvo uro parkiranja na zemljišču ob avtobusni postaji v Strunjanu je treh odšteti en evro, dnevno parkiranje bo obiskovalce stalo 10 evrov.