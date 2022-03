Slovenci kličejo v lekarne za kalijev jodid, ljudi je strah jedrske vojne

Po Putinovih grožnjah o možnosti aktivacije jedrskih konic je marsikoga zaskrbelo, kako se lahko na jedrsko vojno pripravi. Med napotki, kako ravnati ob jedrski nesreči, je med drugim navedeno, da se zaužije tablete kalijev jodid neposredno pred ali med prehodom radioaktivnih snovi. Tableta kalijeva jodida bi tako lahko preprečila, da bi se radioaktivni jod, ki bi ga vdihnili, kopičil v žlezni ščitnici, a obstajajo prav posebni protokoli, komu je kalijev jodid namenjen.

V Lekarni Ljubljana pojasnjujejo, da so v zadnjih dneh res zaznali nekaj vprašanj uporabnikov, povezanih s kalijevim jodidom. Ljudje bi si radi tablete priskrbeli, a kot pojasnjujejo, kalijevega jodida ni na zalogi in se niti ne da dobiti. Izjema so prebivalci, ki živijo v neposredni bližini Nuklearne elektrarne Krško (NEK), ki kalijev jodid lahko dobijo na recept v lokalnih lekarnah.

Pripravljen protokol

Slovenija ima pripravljen protokol razdeljevanja kalijevega jodida v primeru jedrske ali radiološke nesreče in kot kaže, so do zdravila upravičeni ljudje v ožjem premeru od kraja, kjer je do nesreče prišlo. Izjemno uvedbo jodne profilakse predlaga minister, pristojen za zdravje, odredi pa poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

Tablete kalijevega jodida lahko na recept dobijo le prebivalci, ki živijo na območju 10 kilometrov od NEK, prav tako pa tamkajšnje gospodarske dejavnosti (nad 50 zaposlenih), šole, vrtci in druge izobraževalne ustanove, ki menda že v osnovi razpolagajo z zadostnimi količinami tablet za vse varovance, učence in dijake.

Za preostale prebivalce v Sloveniji se zaloge tablet kalijevega jodida hranijo v bolnišnicah. A kalijev jodid ni zdravilo, ki se uporabi za vse prebivalce ali paciente, temveč so do zdravila upravičeni le mlajši od 40 let, v primeru nesreče »pa bodo tablete upravičencem pravočasno razdelili v občinah«.