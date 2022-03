Država svetuje, kaj storiti ob jedrski nesreči ali vojni

Rožljanje z jedrskim orožjem je očitno znova aktualno. Ruski predsednik Vladimir Putin je svojim generalom ukazal, naj dvignejo stopnjo pripravljenosti ruskih sil za odvračanje, ki vključujejo tudi enote z jedrskim orožjem. O namestitvi jedrskega orožja na svojem ozemlju razmišlja tudi Belorusija. Strah pred jedrskim spopadom ostaja, a kot je sinoči za Odmeve dejal predsednik vlade Janez Janša, takšen spopad ni zelo verjeten.

»Tehnično vzeto je to druga stopnja pripravljenosti od štirih. Šele četrta stopnja pripravljenosti pomeni polno vojaško pripravljenost v primeru vojaškega ogrožanja Rusije. Se pravi, v situaciji, ko bi Rusija presodila, da jo nekdo drug ogroža z jedrskim orožjem ali pa s konvencionalnim orožjem do takšne stopnje, da je pod vprašanjem njen obstoj. Nič takšnega se ne dogaja. Atomsko orožje se ne uporabi tako, da Putin prime bombo in jo nekam vrže. To je vseeno nekoliko zahtevnejša stvar, kot si večina ljudi predstavlja. In ta dvig stopnje pripravljenosti je prej izraz šibkosti kot moči. Tega ne delaš, če zmaguješ v nekem konvencionalnem spopadu. To narediš takrat, ko se neke stvari zalomijo, ko stvari ne gredo po pričakovanjih,« je dejal Janša.

Na spletnih straneh vlade lahko preberemo, kaj storiti ob jedrski ali radiološki nesreči.

ZAKLANJANJE

• Zaprti prostor je lahko zaklonišče in tudi običajna zgradba z zaprtimi okni in izklopljeno ventilacijo, zaklanjanje pa naj traja do 24 ur, da se izognemo dozam zaradi zunanje obsevanosti in vnosa. Zadržujte se v prostoru, ki ima malo oken, ta pa dodatno zatesnite s samolepilnim trakom.

• Uporabljajte hrano in pijačo, ki jo imate v hiši. Lahko pijete in uporabljate vodo iz vodovoda, razen če je to prepovedano.

• Če ste ob razglasitvi zaklanjanja na prostem, uporabite priročna zaščitna sredstva (kot so robec, brisača, ogrinjalo) in se čim prej umaknite v zgradbo ali v zaklonišče. Upoštevajte navodila intervencijskega osebja.

ZAUŽITJE TABLET KALIJEVEGA JODIDA

• Ob jedrski nesreči se lahko v okolje sprosti radioaktivni izotop joda, ki utegne povzročiti notranje obsevanje telesa zaradi vdihavanja. Zaužitje tablet kalijevega jodida neposredno pred ali med prehodom radioaktivnih snovi preprečuje, da bi se radioaktivni jod, ki bi ga vdihnili, kopičil v žlezi ščitnici.

Na območju Nuklearne elektrarne Krško imajo prebivalci naselij v polmeru 10 km doma, prav tako tudi gospodarske družbe, šole, vrtci ... Tablete kalijevega jodida ima tudi intervencijsko osebje na celotnem območju Slovenije, ki bo posredovalo v primeru jedrske ali radiološke nesreče (gasilci, policisti in reševalci). Za ostale prebivalce v Sloveniji se zaloge tablet kalijevega jodida hranijo v bolnišnicah in so v lekarnah dostopne le na recept.. Tablete bodo upravičencem do dopolnjenega 40. leta starosti v primeru nesreče pravočasno razdelili v občinah, navajajo na spletnih straneh vlade.

EVAKUACIJA

Ob evakuaciji vzemite s seboj le najnujnejše stvari: osebne dokumente in denar, pribor za osebno higieno, zdravila in recepte in nujne medicinske pripomočke, druge nujne življenjske potrebščine. S seboj lahko vzamete tudi domačo žival, če jo imate.

Pred odhodom izključite gospodinjske stroje in naprave, zaprite vodo in plin, zaprite okna in vrata, ugasnite luči, zaklenite prostore.

Živino pustite v hlevu in jo oskrbite s krmo za dva dni. Zaprite okna in vrata in zatesnite ostale odprtine. Za živino bodo skrbele skupine občanov ali pripadnikov Civilne zaščite oziroma tako kot je predvideno v načrtih zaščite in reševanja.

UKREPI ZA ZAŠČITO HRANE, VODE IN KRME

Radioaktivne snovi lahko pridejo v naše telo tudi z uživanjem kontaminirane hrane in vode, zato upoštevajte navodila pristojnih organov glede: prepoved uporabe kontaminirane hrane in krme, prepoved uporabe (pitne) vode in prepoved ali omejitev uživanja določenih živil, predvsem poljščin, sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, omejitev nabiranja in uporabe poljskih pridelkov in gozdnih sadežev, omejitve paše ...

Vlada je pripravila tudi seznam prehrambenih in drugih izdelkov ki jih je priporočljivo pripraviti za primer naravne ali druge nesreče. Več v spodnjem članku:

Ali lahko radioaktivnost iz hrane odstranimo?

Ni načina, s katerim bi lahko odstranili ostanke absorbiranih (vsrkanih, v živilo vgrajenih) radioaktivnih delcev. S pranjem, ščetkanjem, struganjem in lupljenjem lahko do neke mere odstranimo samo ostanke delcev radioaktivnih snovi s površine živila. Možno je tudi shraniti radioaktivno onesnažena živila za dlje časa in počakati na radioaktivni razpad kratkoživih radionuklidov (sevalnih delcev). Kuhanje nima nobenega vpliva na stopnjo onesnaženja živila.

Kako dolgo traja, da radioaktivni učinki prenehajo? Trajanje radioaktivnih učinkov je odvisno od vrste kontaminacije. Jod 131 ima razpolovno dobo osem dni. Razpolovna doba je čas, ki je potreben, da se začetna količina radioaktivnosti prepolovi. V nekaj tednih se večina radioaktivnega joda v okolju razgradi. Cezij 137 ima razpolovno dobo 30 let in traja desetletja, da se v okolju popolnoma razgradi.