Slovenci bi na dopustu imeli bazen in klimo

Tedenska analiza internetnega povpraševanja na vseh platformah za primerjalno nakupovanje Heureka Group za maj je pokazala, da se spletni kupci v analiziranih državah srednje in vzhodne Evrope pospešeno pripravljamo na prihajajočo poletno sezono in odhod na poletni dopust že v maju, kar je nekoliko neobičajno in bolj zgodaj glede na prejšnja leta.

V vseh državah srednje- in vzhodnoevropske regije se kaže močno okrepljen nakupni interes za izdelke, ki jih običajno povezujemo s poletnimi meseci: klimatske naprave, deske​ za supanje, bazeni in celo – depilatorji. Primerjali so zanimanje kupcev iz Slovenije, Madžarske, Romunije, Slovaške in Češke v tednu od 18. 5. do 25. 5. s tednom prej, od 11. 5. do 18. 5. 2022.

Slovenci intenzivno povprašujemo po bazenih, saj je zanimanje zanje za kar 134 % večje kot teden pred tem. Na mimovrste.si je napihljiv bazen velikosti med 1,8 metra in tri metre mogoče kupiti že za 24,99 evra, za najdražjega je treba odšteti 374,5 evra. Enako se je povečalo povpraševanje pri Madžarih, medtem ko so hrvaški potrošniki povpraševali po njih za 180 odstotkov pogosteje kot pred tednom dni, pri Čehih pa je znašal skok povpraševanja po bazenih v zadnjem tednu 166 %. Povpraševanje po supih se je pri Hrvatih v zadnjih sedmih dnevih dvignilo za kar 201 odstotek. Takoj za njimi so s 183-odstotnim dvigom slovaški spletni kupci, češki z 139 % in Romuni s 113 %. Slovenci smo s še vedno velikim skokom povpraševanja (51 %) na zadnjem mestu. Glede na izjemno vroče dni se hrvaški in slovenski spletni kupci pripravljamo na nakup klimatskih naprav, ki nam bodo omogočile ugodno bivanje v pripeki.

Povpraševanje na Hrvaškem se je povečalo za 112 %, v Sloveniji pa za dobrih 92 %. Kaj pa depilatorji? Največ je naraslo povpraševanje na Hrvaškem, za 45 odstotkov, sledijo Romuni s 35-odstotnim skokom, Madžarska (32 %), Češka (31 %), Slovaška (29 %) in Slovenija z 9-odstotnim povišanjem povpraševanja. Trenutno nakupno vedenje spletnih kupcev je, kot kažejo podatki ceneje.si (del skupine Heureka), podobno v celotni srednji in vzhodni Evropi.

V najnovejši raziskavi Masterindex pa je Mastercard preverjal nove plačilne trende in posledice covida-19 na plačilne metode in navade Slovencev. Po sprostitvi epidemioloških ukrepov je zaznati več optimizma, ki se kaže kot vse večje zaupanje v kartična plačila, ki jih Slovenci vse pogosteje uporabljajo tudi ob plačilu nižjih zneskov, kot tudi v povečanem načrtovanju potovanj v tujino, kamor se bo večina Slovencev odpravila z avtom v sosednje države, kar nekaj pa jih bo za počitniški oddih kupilo letalsko karto, so sporočili.

Potovanja v tujino so se po sprostitvi omejitev epidemije v primerjavi s preteklima letoma povečala kar za polovico (63 % v letu 2022; 43 % v letu 2021). Kar 66 % Slovencev načrtuje, da bo v prihodnjih šestih mesecih počitnikovalo v tujini, od tega jih je 76 % izbralo Hrvaško.

Spletno nakupovanje ohranja nivo priljubljenosti kot pred epidemijo – 75 % Slovencev spletno nakupuje vsaj včasih. Večina (86 %) Slovencev spletno nakupovanje ocenjuje za varno. Spletni nakup je v preteklem mesecu opravila velika večina (68 %), vse več jih pri izbiri spletnih trgovin izbira slovenske (45 %), kar kaže na močno podporo lokalnemu.

V spletnih košaricah se najpogosteje znajdejo oblačila, obutev in modni dodatki (56 %), vse večja pa je tudi potrošnja za potovanja (19 % v 2022; 23 % v 2019) in prosti čas (19 % v 2022; 20 % v 2019), ki po priljubljenosti postopoma dohaja raven pred epidemijo.