Slomška so nosili štirje možje

Ob 160. obletnici smrti blaženega škofa Antona Martina Slomška se je župnija Beltinci na željo vernikov odločila v obnovljeni župnijski cerkvi sv. Ladislava namestiti njegov kip. Ob sobotnem prazniku je bilo pri njih zelo slovesno.

Kip so nosili Jože Sraka, Štefan Žižek, Janez Žižek in Franc Sušec.

Novi kip s podobo blaženega Antona Martina Slomška so izdelali v restavratorski delavnici Kavčič v Šentjoštu nad Horjulom. V župniji so ga slovesno prevzeli in ga v procesiji odnesli v cerkev ter ga namestili na vidno mesto. Od kapele svetega Antona pri beltinskem parku so ga nosili štirje možje: Jože Sraka, Štefan Žižek, Janez Žižek in Franc Sušec. Verniki so se najprej zbrali pri kapeli, opravili molitev in se nato v sprevodu odpravili v cerkev. V procesiji so šli ministranti s križem, nato kaplan dr. Andrej Lažeta in župnik Boris Kučko, za njimi možje s kipom in nato še verniki. Ves čas se je iz zvonika slišalo pritrkavanje.

Namestili so ga v stranski ladji.

V cerkvi je bil nato obred blagoslova kipa, potem pa še slovesna maša v čast blaženega škofa. Pel je starejši župnijski pevski zbor, ki je za to slovesnost pripravil Slomškove pesmi. Ob novem kipu se bodo poslej zbirali verniki in se v molitvi in s prošnjami zatekali k njemu ter se mu priporočili za zdravje in srečo v družini. Kip je pravo umetniško delo, saj so mojstri v delavnici Slomška upodobili takšnega, kot je bil v času škofovske službe. V nedeljo pa je v čast škofu potekalo proščenje v vasi Gančani.