Slavoj Žižek: Propad Evrope je v interesu svetovne desnice

Jeseni je v Frankfurtu ob odprtju 75. Frankfurtskega knjižnega sejma javnost razburil slovenski filozof Dr. Slavoj Žižek, ki je s svojo neposrednostjo poskrbel za manjši incident. Nekateri so med njegovim govorom dvorano protestno zapustili, saj je ostro komentiral dogajanje na Bližnjem vzhodu in izpostavil mnoga protislovja, ki ga spremljajo.

Najslavnejši slovenski filozof je, v nasprtoju z javnim mnenjem, zdaj povedal, da Golobova vlada niti ni tako slaba, premierja pa je opisal kot razsvetljenega levičarskega tehnokrata.

»Kapitalizem najboljše vodijo pametni komunisti«

Na vprašanje, zakaj ima Trump takšno podporo, in kako to, da mu ljudstvo vse spodrsljaje tako zlahka odpusti, je Žižek odgovoril: »Mislim, da je čas, da obrnemo slavni rek Abrahama Lincolna: 'nekaj ljudi lahko varaš ves čas, vse ljudi lahko varaš nekaj časa, ne moreš pa varati vseh ljudi ves čas.' Ne verjamem, da ljudje želijo resnico. Ljudje bežijo od resnice.«

O kapitalizmu je rekel, da ga najboljše vodijo pametni komunisti. »V Indiji so že desetletja tržno usmerjeni komunisti na oblasti, pa jim gre odlično. A to ne bo relevantno v prihajajoči krizi,« je dejal.

Žižek o Trumpu: »Ne verjamem, da ljudje želijo resnico. Ljudje bežijo od resnice.« FOTO: Victor J. Blue Via Reuters

»V Koreji se dogaja nekaj zelo zanimivega - mladih ne zanima več politika, zanima jih svoje skromno življenje, svoje male svobode - kateri film bodo gledali,« je opisal mišljenje mnogih mladih, ki pa ni razširjeno le na daljnem vzhodu, temveč tudi pri nas.

Izrael z oboroženimi tolpami terorizira Palestince

Dogajanje na Haitiju, kjer so nadzor nad prestolnico Port-au-Prince prevzele oborožene tolpe, ki sedaj kršijo mnoge človekove pravice, je primerjal z Bližnjim vzhodom: »Tudi tam imajo naseljenci, kolonialisti (Izraelci) nasilne tolpe, ki s tihim dovoljenjem države terorizirajo Palestince.« Ceno za dogajanje v Ukrajini in Izraelu pa bodo po njegovem mnenju plačale ZDA.

»Palestino bi bilo treba priznati in sprejeti v Nato. To bi bila obveza tudi za Palestino.« Kako pa se bo po njegovem končal ta konflikt? »Slabo. Ker tudi nasprotna stran lažnivo trdi, da je to vojna za preživetje. To Putin govori tudi za Rusijo. Oboji, on in Izrael, lažejo.«

Evropa je sama sebi največja grožnja

Desničarska prepričanja s patriarhatom na čelu so v porastu. Žižek je dejal, da je v mnogih delih Afrike to že prevladujoča politična usmeritev. V Ugandi so sprejeli zakon, je povedal, s katerim pod pretvezo »obrambe pred zahodnjaškimi vplivi« homoseksualcem za spolni akt grozijo s smrtno kaznijo.

»Propad Nata je, tako kot propad Evrope, v interesu svetovne desnice. Vse moti združena Evropa, a ta ne potrebuje zunanjega sovražnika, že sama se dovolj uničuje,« je dejal, s čimer je izrazil podobno prepričanje kot obramboslovec Iztok Prezelj.

Ta je nedavno za Slovenske novice povedal, da smo v Evropi »najbolj ranljivi od znotraj v primeru ekstremne polarizacije in radikalizacije naših družb, ki bi na oblast posledično pripeljale nedemokratične in totalitarne voditelje.«

Slavoj Žižek je bil do pretirane politične korektnosti v zvezi z dejanji Izraela spet kritičen: »Nemčija je zdaj hujša kot Izrael. Proizraelska kampanja v Nemčiji je nova oblika antisemitizma.«