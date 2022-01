Slaba volja in prerivanje: Janez Janša pojasnil ozadje drame na Krvavcu (FOTO)

Smučarski center na Krvavcu je po nedeljski drami, ko je gondola prenehala delovati, danes normalno obratoval. Kot je pojasnil lastnik podjetja RTC Krvavec Janez Janša, je šlo za atipično napako, zato se je njeno odkrivanje nekoliko zavleklo, za smučarje pa so organizirali nadomestni prevoz. Ob tem je zavrnil očitke o neustrezni evakuaciji.

Kot je za STA pojasnil Janša, je v nedeljo okoli 14. ure senzor za ugotavljanje moči prižemke krožno-kabinske žičnice na zgornji postaji nekajkrat zaustavil žičnico. Ob pregledu niso ugotovili napake, a so vseeno zamenjali senzor in žičnico ponovno ročno zagnali. Ob tem se je odlomil manjši del zaščitne plastike pertinaks plošče, ki je zašel v stikalo vklopa žičnice in onemogočil njen vklop.

Odkrivanje napake se je zavleklo

»Gre za zelo atipično napako, ki jo je skozi redni protokol težko hitro odkriti. Zato se je odkrivanje napake nekoliko zavleklo in smo za smučarje, ki so želeli v dolino, organizirali nadomestni prevoz. Medtem smo napako odkrili, sanirali in žičnica danes normalno ter varno obratuje,« je izpostavil Janša in se za nastalo izkušnjo vsem obiskovalcem opravičil.

V nedeljo je bilo na Krvavcu okoli 1900 smučarjev, med njimi tudi tisti, ki so na Krvavcu nastanjeni ali pa so na smučišče prispeli z lastnim prevozom. Na hrib so s kabinsko žičnico prepeljali 1291 oseb. Nekaj jih je že pred okvaro kabinske žičnice smučišče zapustilo, po okvari pa je bilo treba v dolino prepeljati okoli 700 oseb, je navedel Janša.

Janez Janša. FOTO: Igor Mali

Ob tem je zavrnil očitke iz anonimnega pisma, da ravnanje odgovornih oseb ni bilo pravilno in da so v več točkah kršili zakonodajo. Kot je med drugim izpostavil pisec pisma, ni šlo le za skupino ljudi, ki so obtičali na Krvavcu, ampak za množično situacijo, za hitrejšo rešitev katere bi bil potreben evakuacijski načrt in obveščanje policije.

»Prevoz oseb je potekal po postopku, kot ga dovoljujeta teren in so ga narekovale okoliščine. O dogodku je bil takoj obveščen tudi inšpektor za žičnice, prav tako je bila z dogodkom seznanjena tudi policija,« pa je poudaril Janša. Kot je zagotovil, so nemudoma začeli z nadomestnim prevozom potnikov v dolino.

Do Jezerc vozili s kombiji in džipi

Za prevoz po približno dva kilometra dolgi poti od zgornje postale kabinske žičnice do Jezerc so angažirali vsa vozila RTC Krvavec, torej dva kombija in dva džipa, na pomoč pa so prostovoljno priskočili tudi nekateri domačini s svojimi vozili. Opravili so okoli 20 voženj, nekateri smučarji pa so se odločili, da se do avtobusov odpravijo peš.

Za prevoz potnikov s parkirišča Jezerca v dolino je bilo, kot je poudaril Janša, takoj angažiranih pet avtobusov s kapaciteto 55 oseb. Vsak je opravil po tri vožnje. Približen čas povratne vožnje pa je ena ura.

Prerivanje med ljudmi in povzdignjeni glasovi

Glede očitkov, da je med čakanjem nastal kaos in je prišlo tudi do nasilnega vedenja, saj ni bilo nobenega predstavnika RTC Krvavec, ki bi uradno vodil oziroma koordiniral komuniciranje, je Janša izpostavil, da so bili smučarji jasno obveščeni o nadomestnem prevozu, možnost smučanja pa so v izogib gneči za eno uro podaljšali.

Poudaril je tudi, da niso zaznali resnejših situacij. »Ne moremo trditi, da v množici ljudi ni prišlo do kakšnega prerivanja ali povzdignjenega glasu. Nepričakovane in neprijetne dogodke namreč doživlja vsakdo drugače. Niso pa nam znani primeri nasilja, zaklepanja v avtomobile, sploh pa ne padanja v prepad,« se je na navedbe iz pisma odzval Janša.