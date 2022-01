Drama na Krvavcu: smučarji ujeti, pomoči ni bilo od nikoder (FOTO)

Potem ko je bilo te dni z vseh slovenskih smučišč slišati vesti o sicer dobri smuki, a precej pretirani gneči, se je ob zaključku dobro obiskanega prazničnega tedna zapletlo na Krvavcu. Bralec nas je obvestil, da je prenehala delovati gondola v dolino, zato je bilo na vrhu Krvavca ujetih veliko smučarjev.

Med njimi so bili tudi številni otroci, vsi skupaj paso več ur čakali na rešitev. Kabinska žičnica naj bi namreč nehala delovati okoli 14. ure. Smučarje naj bi v dolino vozili kombiji, a jih menda ni bilo od nikoder.

Med čakajočimi so številni otroci. FOTO: Bralec Poročevalec

»Sramota, da v treh urah niso uspeli urediti načrta B,« je zapisal razočarani bralec in nam pozneje tudi sporočil, da so do parkirišča Na Jezercih smučarje vozili s kombiji in avtomobili, tudi lastniki gostišč na Krvavcu. Prednost so dali družinam z otroki.

A dolgo potovanje se še ni končalo. Dolgo so čakali še Na Jezercih, od koder sta vozila le dva avtobusa, dolgo je trajalo, da sta naredila krog. So pa premraženim smučarjem postregli s čajem, je še sporočil naš poročevalec.

Gondola naj bi prenehala delovati okoli 14. ure. FOTO: Bralec Poročevalec

Iz žičnice rešili vse

Kot je na naše poizvedovanje povedala vodja marketinga RTC Krvavec Barbara Trebušak, so za vse smučarje so organizirali prevoz s kombiji in avtobusi. »Za vse smo zgotovili prevoz v dolino, seveda pa to traja več časa, vozi pa 5 avtobusov neprestano v dolino,« je sporočila.

Trebušakova je dejala, da so vse smučarje rešili iz žičnice, »tako da je bila linija prazna in ni prišlo do reševanja«. Dodala je, da so rešili vse in da ni nihče več ujet. »Stali so deset minut, potem so se malo premaknili, pa deset minut, tako da večurnega stoječega čakanja ni bilo,« je še povedala.

Kabinska žičnica je že popravljena in bo v ponedeljek normalno obratovala.

Okoli 20. ure se nam je ponovno oglasil bralec, ki je dejal, da bodo do 20.30 verjetno vsi v dolini. »Ko smo se peljali dol, smo srečali tri dodatne avtobuse, ki so šli gor, tako da so se od dveh do zdaj le organizirali,« je še potarnal.

Ste opazili kaj zanimivega? Pišite nam.