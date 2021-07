Slaba novica za kadilce: toliko bo po novem stala škatlica cigaret

Z avgustom se bodo cigarete po načrtih finančnega ministrstva podražile. Za zavojček 20 cigaret bo v povprečju treba odšteti približno pet odstotkov več kot zdaj, vzrok pa je predlagano zvišanje trošarin, ki so na zdajšnji ravni od oktobra lani.



Trošarina za cigarete se bo po predlogu, ki ga je ministrstvo za finance poslalo v medresorsko usklajevanje in ga bo na eni prihodnjih sej obravnavala vlada, zvišala s 120 na 127 evrov za 1000 cigaret. Pri tej trošarini in 22-odstotnem davku na dodano vrednost bi znašala celotna obremenitev zavojčka cigaret s povprečno drobnoprodajno ceno 3,24 evra.



Prav tako naj bi vlada s 1. avgustom zvišala trošarine za cigare in cigarilose, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje, kot tudi za tobak za segrevanje. Pri elektronskih cigaretah naj bi se zvišala trošarina za breznikotinska polnila, za polnila z nikotinom pa ne, je razvidno iz gradiva ministrstva, objavljenega na spletni strani e-uprave.



Pred tem so se trošarine na tobačne izdelke v Sloveniji nazadnje zvišale 1. oktobra 2020.



Vlada si od višjih trošarin obeta dodatnih 18 milijonov evrov prihodkov letno oz. v povprečju poldrugi milijon evrov na mesec. Zaradi enomesečnega zamika pri plačilu trošarin v državni proračun bo sicer prvi finančni učinek viden šele septembra in bo v zadnjih štirih mesecih tega leta znašal šest milijonov evrov.

