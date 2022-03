Slab mesec pred volitvami tesen boj za vrh, v spodnjem delu precejšnja gneča

Slab mesec pred parlamentarnimi volitvami javnomnenjska raziskava, ki jo za Pop TV opravlja inštitut Mediana, kaže, da se izrazito oblikujeta dva favorita za zmago. To sta SDS Janeza Janše in Gibanje Svoboda Roberta Goloba.

Med strankami trenutno spremljamo tesen boj za vrh. Če bi bile volitve to nedeljo, bi največ volivcev obkrožilo vladajočo Slovensko demokratsko stranko (16,8 odstotka). Za ovratnik pa ji z minimalno razliko diha Gibanje Svoboda Roberta Goloba (16,7 odstotka). Vse ostale stranke ne dosegajo dvomestnih številk javne podpore. Še najbližje so na tretjem mestu Socialni demokrati (9,4 odstotka). Sledita Levica (7,2 odstotka) in Nova Slovenija (5 odstotkov), so povedali v informativni oddaji 24ur.

FOTO: Printscreen Pop Tv

FOTO: Printscreen Pop Tv

Ob tem dodajajo, da je v spodnjem delu lestvice pa precejšnja gneča in napeta tekma za preostanek glasov. Podpora Listi Marjana Šarca (3,8 odstotka) še naprej pada, okrepil se je že skoraj odpisani DeSUS (2,8 odstotka). Sledijo še Stranka Alenke Bratušek (2,7 odstotka), Piratska stranka (2,4 odstotka) in Resnica (2,3 odstotka).