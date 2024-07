Skupaj vse zmoremo: Kača ugriznila psičko v jezik, a so jo rešili (FOTO)

Danes, v zgodnjih jutranjih urah so na dežurni službi Klinike za male živali (KMŽ) Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani prejeli klic, da je pod Jezerskim stogom nad Bohinjem, psičko v jezik ugriznila kača.

„Po kratkem posvetu smo se za pomoč pri transportu obrnili na Gorsko reševalno zvezo Slovenije (GRZS) in dežurno ekipo Helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP) na Brniku. Posadka je s helikopterjem lastnico in psičko uspešno prepeljala do heliporta UKC Ljubljana, nato pa z reševalnim vozilom naprej na Kliniko za male živali Veterinarske fakultete univerze v Ljubljani. Že med transportom je naš veterinar poskrbel za nujno medicinsko pomoč in pričetek zdravljenja, na kliniki pa je psička med drugim prejela tudi kačji protistrup. Zaenkrat ji gre dobro. Vsem vpletenim od GRZS, posadke HNMP Brnik do osebja UKC se zahvaljujemo za uspešno sodelovanje. Skupaj zmoremo!“ so sporočili iz KMŽ, kjer se zavedajo, da je sezona aktivnosti kač v polnem razmahu in posledično so tukaj občasni pojavi kačjih ugrizov pri psih.

FOTO: Arhiv KMŽ

Ob tem Petra Jelovčan, dr. vet. med., z ljubljanske veterinarske fakultete – KMŽ, svetuje, kako reagirati v primeru kačjih ugrizov psov. V Sloveniji namreč živi nekaj več kot deset vrst kač, od teh so le tri strupene – modras, navadni gad in laški gad.

Vsako leto v centru za zastrupitve v ljubljanskem kliničnem centru zaradi ugriza kače sprejmejo do približno deset ljudi. Zaradi svoje radovednosti so pogosta žrtev ugriza tudi mladi psi, ki jih na ljubljanski KMŽ obravnavajo vsako leto več. Kače pse najpogosteje ugriznejo v glavo ali okončine. »Klinični znaki zastrupitve se najpogosteje razvijejo v dveh urah, lahko tudi šele nekaj ur po ugrizu,« je povedala Petra Jelovčan, ki dodaja: »Klinično stanje se lahko v 24 urah po ugrizu močno poslabša, zato je psa v vsakem primeru priporočljivo zdraviti v bolnišnici.«

Znaki po ugrizu strupenih kač

Kako resni so klinični znaki, je odvisno od mesta ugriza, telesne teže, starosti in splošnega zdravstvenega stanja psa, vrste, velikosti in starosti kače ter tega, koliko strupa je kača izločila. »Resnost zastrupitve določa tudi količina izločenega strupa glede na telesno težo žrtve. Pri psu se klinični znaki po ugrizu navadnega gada pojavijo v 97 odstotkih primerov. Približno dve tretjini prizadetih psov razvijeta tako sistemske kot lokalne učinke, tretjina pa samo lokalne učinke strupa,« razloži Petra Jelovčan. Pri manj kot treh odstotkih je potek asimptomatski, torej brez vidnih znakov bolezni. Pri teh domnevajo, da do ugriza kače sploh ni prišlo ali je bil ugriz suh, brez izločanja strupa.

FOTO: Arhiv KMŽ

Ker so znaki po ugrizu strupenih kač zelo raznoliki, mora veterinar vsak primer obravnavati individualno. Kot opozarja sogovornica, so najpogostejši zapleti po ugrizu strupene kače bakterijske infekcije, lokalna nekroza na mestu ugriza, obstrukcija zgornjih dihal zaradi edema grla, diseminirana intravazalna koagulacija, akutna ledvična odpoved in huda trombocitopenija. Na mestu ugriza se pojavijo oteklina, hematom ali krvavitve in bolečina. Lokalna oteklina je po 24 urah lahko enaka ali se močno poveča, redkeje se iz prizadete okončine razširi na trup.

Ob tem Petra Jelovčan opozori tudi na sistemske znake, kot so preobčutljivostna reakcija, šok, pospešeno poplitveno dihanje in pospešeno bitje srca, lokalno povečanje bezgavk in motnje srčnega ritma. »Nekoliko redkejše so poškodbe jeter in ledvic. Klinični odziv žrtve na strup je edini način za oceno resnosti posameznega kačjega ugriza. Priporočljivo je, da psa po kačjem ugrizu hospitaliziramo in intenzivno spremljamo vsaj 24 ur,« še pove.

FOTO: Arhiv KMŽ

FOTO: Arhiv KMŽ

FOTO: Arhiv KMŽ

FOTO: Arhiv KMŽ

FOTO: Arhiv KMŽ