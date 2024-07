Skrajno nevarno: Pri Slovenski Bistrici policistov ni bilo, vozniki ustvarili smrtonosno situacijo (FOTO)

Zavod Reševalni pas je na družbenih omrežjih spet enkrat objavil fotografije, s katerih je razvidno, da so se nekateri vozniki v času današnjega neurja znova ustavljali pod nadvozi.

Tako so sporočili: »Danes smo prejeli sporočilo, da je policija posredovala pod nekaterimi nadvozi štajerske AC, je pa seveda utopično pričakovati, da bodo pod vsakim. Pod tem, pri Slovenski Bistrici, jih ni bilo in vozniki,ustavljeni na voznem in prehitevalnem so ustvarili smrtonosno situacijo.«

Kako torej ravnati, če vas na avtocestah ali hitrih cestah ujame močan naliv in/ali toča, neurje ali drugi ekstremni vremenski pojavi:

– ročno obrni stikalo na dnevne luči (sprednja LED-luč nam ne koristi nič),

– zmanjšaj in prilagodi hitrost,

– povečaj varnostno razdaljo in zbranost,

– v primeru slabe vidljivosti in znižane hitrosti uporabi varnostne utripalke, da povečaš svojo vidnost,

– v primeru zastojev ustvarimo reševalni pas,

– pričakuj intervencijska vozila na nujni vožnji.