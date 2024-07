Nad Slovenijo nevihtne celice, ponekod že prižgan alarm za točo

Pisali smo, da bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nekaj ploh in neviht, ki bodo popoldne izrazitejše na severovzhodu. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodni veter, drugod severovzhodnik.

Okoli poldneva so se vklopili prvi vijolični alarmi za točo, ki trenutno največjo verjetnost kažejo za Ljubljano z okolico.

Arso je zaradi napovedanih neugodnih vremenskih razmer izdal tudi rumeno opozorilo pred nevihtami. Veljalo bo v večjem delu države, a bodo posamezne nevihte verjetnejše v severni polovici države, napovedujejo.

Nad naše kraje še vedno doteka topel in vlažen zrak, zato bo tudi sobota soparna in vroča. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

