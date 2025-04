Starejši ženski je sunil torbico, sledilo je presenečenje

Policijska uprava Ljubljana poroča, da se je v petek okrog 8. ure zjutraj v centru Kamnika zgodila drzna tatvina. Kot so zapisali, je storilec starejši oškodovanki iz ramen strgal torbico in peš pobegnil, kar pa je zaznala policistka, ki je v prostem času bila v bližini, poleg nje pa sta to zaznala tudi dva občana. Osumljenca so prijeli in zadržali do prihoda policistov.

»39-letnemu osumljencu, ki je bil v preteklosti že obravnavan za premoženjska kazniva dejanja, je bila odvzeta prostost. Odtujeni predmeti so bili v postopku vrnjeni oškodovanki, policisti pa so nadaljevali z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine. Osumljenec je bil včeraj priveden k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil sodno pridržanje,« so še sporočili z omenjene policijske uprave.