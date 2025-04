Hči Toma Hanksa je napisala knjigo: »Odraščanje v zmedi, nasilju, pomanjkanju in ljubezni.«

Hollywoodski par Tom Hanks in Rita Wilson velja za enega najbolj stabilnih med slavnimi. Njun zakon je trden kot skala, zelo redko pa se omenja, da je to drugi Hanksov zakon.

Potem ko je Elizabeth Hanks, njegova hči iz prvega zakona, izdala knjigo, v kateri piše o svojem problematičnem otroštvu, je prva ljubezenska zgodba igralca znova stopila v ospredje.

V delu z naslovom Desetica: Spomini družine na vijugasti cesti (The 10: A Memoir of Family and the Open Road) 42-letna Elizabeth podrobno opisuje zapleten odnos z materjo, Samantho Lewes.

Elizabeth, ki uporablja inicialke E.A., je opisala, kako je ločitev njenih staršev leta 1985, po devetih letih zakona, pripeljala do tega, da je bila zanemarjen otrok.

Tom in Samantha sta se poročila leta 1978, leto dni po tem, ko sta dobila sina, današnjega igralca Colina Hanksa, leta 1982 sta dobila hči.

»Jaz sem otrok iz prvega zakona,« je zapisala v odlomku, ki ga je objavila revija People. »Eden mojih redkih spominov na starše na istem mestu ob istem času je ena fotografija, na kateri stojim med njima. Na njej je najboljša lasulje moje matere rahlo postrani.«

Resna bolezen je spremenila vse

Očeta sprva ni pogosto videvala, saj se je mati po ločitvi z otrokoma preselila v Sacramento, medtem ko je oskarjevec spoznal svojo kolegico, igralko Rito Wilson in se z njo leta 1988 poročil. Rita in Tom sta v zakonu dobila sinova Cheta in Trumana.

Elizabeth piše, da je ob koncih tedna in poleti obiskovala očeta in njegovo novo družino v Los Angelesu ter da je bilo obdobje od petega do štirinajstega leta bilo polno zmede, nasilja, pomanjkanja in ljubezni.

Nanjo je namreč vplivalo vse slabše duševno zdravje matere, ki ni zmogla skrbeti za otroka, kot bi bilo treba.

»Dvorišče je bilo tako polno pasjih iztrebkov, da se ni dalo hoditi po njem, hiša pa je smrdela po dimu.

Hladilnik je bil prazen ali poln pokvarjene hrane, moja mama pa je vedno več časa preživela v svoji veliki postelji z baldahinom in preučevala Biblijo,« se spominja Elizabeth.

Opisuje še trenutek, ki je vse spremenil. »Nekega večera je njeno čustveno nasilje postalo fizično, in na sredini sedmega razreda sem se preselila v Los Angeles.«

Dodala je, da je nato živela z očetom in mamo obiskovala le poleti in ob vikendih.

Edina hči Toma Hanksa meni, da je njena mama trpela zaradi nediagnosticirane bipolarne motnje, s simptomi, kot so paranoja in blodnje, ki so zaznamovali njeno in življenje njenih bližnjih.

Stike sta nato prekinili, vse dokler ni prejela strašne novice: »Bila sem v zadnjem letniku srednje šole, ko me je mama poklicala in mi povedala, da umira.«

Samantha je po boju z rakom pljuč umrla leta 2002, stara je bila le 49 let.