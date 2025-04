Z enostavnimi triki lahko stanovanju dvignemo ceno

Stanovanja in hiše, ki jih odlikuje izjemno drzen interier in v katerih je velik poudarek na uporabi naravnih materialov ter inovativnih trajnostnih rešitvah, se po podatkih najnovejše raziskave nepremičninskega trga prodajajo za 3,5 odstotka dražje.

Pulti iz naravnega kamna, lesena tla in vse, kar spominja na obrabljene oziroma neobdelane površine, so zgolj nekateri izmed dejavnikov, ki povečujejo zanimanje potencialnih kupcev in tudi močno dvignejo ceno. Bolj natančno: stanovanja s kuhinjami s kamnitimi pulti so za 3,5 odstotka dražja od tistih, ki imajo pult iz umetnih materialov. Tudi stanovanja s parketom iz belega hrasta so, denimo, 3,2-krat dražja od tistih nepremičnin, v katerih sta industrijski tlak in laminat.

Za zunanjo kuhinjo so kupci pripravljeni plačati 2,2 odstotka več.

Beneški omet oziroma marmorino veneziano, gre za vrsto ometa, ki temelji na kalcijevem oksidu, podraži hišo v povprečju za tri odstotke v primerjavi s tisto, v kateri je klasičen omet. Raziskava je pokazala, da so kupci pripravljeni plačati več tudi za tiste hiše, ki imajo na vrtu več funkcionalnih elementov, denimo zunanji tuš, ta zviša ceno za 2,8 odstotka, ali pa zunanjo kuhinjo, za katero so kupci pripravljeni plačati 2,2 odstotka več.

Predmeti poželenja

Vse te podatke so naposled strokovnjaki sešteli in ugotovili, da lahko zvišajo ceno nepremičnine v povprečju celo za 11.300 evrov. Poleg tega podatki nazorno pokažejo, da so postali predmet poželenja elementi, za katere je značilna uporaba različnih vrst naravnega kamna, lesenih tramov, rustikalnega pohištva iz naravnega lesa in teksturiranih, grobo obdelanih sten.

Lastnost, ki jo kupci vedno bolj iščejo, je tudi prenovljena kopalnica, ki sledi najnovejšim trendom: takšna lahko ceno zviša še za 3,3 odstotka. Rezultati so še razkrili, da so bili v letu 2024 ljudem najbolj všeč naravni materiali ter unikatna dekoracija.

Sodobni ekološki slog je tisti, ki notranjost pa tudi zunanjost usmerja k naravi. Ljudje iščejo preprosto, umirjeno postavitev s poudarkom na uporabi dnevne svetlobe ter tistih funkcij, ki izkoriščajo naravne ali obnovljive vire energije.

Terasa, ki jo lahko uporabljamo skoraj vse leto, je pravi magnet. FOTO: Runna10/Getty Images

Nepremičnine z udobnim, pomirjujočim in nežnim vzdušjem, obsijanim z dnevno svetlobo, ter takšne, ki z dvorišči in vrtovi ponujajo dovolj možnosti za uživanje na prostem, bodo novega lastnika na trgu našle zelo hitro, o ceni ne bo veliko pregovarjanja.

To je dobra novica za vse, ki nameravate prodati nepremičnino. Če se prodajalec zaveda, kakšne so v tem trenutku želje kupcev, lahko marsikaj še pred prodajo izvede samoiniciativno. Teksturirana obdelava notranjih sten ne zahteva veliko materiala, morda le nekaj talenta in malo več časa. Takšne stene lahko ustvarite s šablonami ali pa s specializiranimi čopiči. Hišo lahko oborožite z manjšimi dodatki, kot so svetila, škatle in košare za shranjevanje, denimo, iz volne ali bambusa, prostor lahko osvežite tudi z izbranim zelenjem.