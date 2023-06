Groza, kaj se dogaja na primorki: Vozniki obračajo sredi avtoceste, vozijo v nasprotno smer

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno zdaj spet odprta, zastoj ostaja. Zastoji so tudi na regionalni cesti. Avtocesta je bila zaprta več ur.

Je pa po družbenih omrežjih zakrožil posnetek uporabnika, ki se je ravno ta čas peljal proti Kopru in naletel na zgoraj omenjeno prometno nesrečo. »Kaj se to dogaja,« je zapisal s sočnimi besedami in objavil šokantni posnetek, s katerega je razvidno, da vozniki obračajo sredi avtoceste in vozijo v nasprotno smer.

Zavod Reševalni pas: Želimo pojasnilo policije in Darsa

»Na posnetku, ki prikazuje kolono osebnih vozil, ki se po reševalnem pasu evakuira iz zastoja, ni moč zaznati, ali je bil voznikom izdan ukaz o obračanju vozil in vožnji v nasprotno smer s strani odgovornih oseb, zato ne moremo trditi, kdo je tukaj ravnal narobe.

Dejstvo je, da se v trenutku, ko so vozila želela zapustiti zastoj z vožnjo v nasprotno smer, po pravilni smeri vožnje pripelje policijsko vozilo na nujni poti. Dejstvo je, da je tukaj konkretno šlo nekaj precej narobe, in želimo si uradno pojasnilo tudi s strani policije in Darsa. Prav tako pa smo se odločili, da posnetka ne delimo naprej, saj je posnet med vožnjo s strani voznika, kar pa je v nasprotju tako z našimi načeli kot z zakonom o cestnoprometnih predpisih.

Za razumevanje se vam že vnaprej zahvaljujemo in vas pozivamo, da se v zastoju vedno razvrstite na levo ali desno stran vozišča, vzdržujete reševalni pas in ne zapuščate vozil. Obračanje in evakuacija ujetih sta v domeni pristojnih v skupnem dogovoru, ko je na cesti moč zagotoviti 100% varnost vseh, zato obračajte šele, ko vam policist ali uslužbenec Darsa to nakaže.«

Dars je sicer na twitterju zapisal, da je bilo s strani policije in Darsa vodeno reševanje ujetih vozil do priključka Razdrto.