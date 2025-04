Katarina Benček brez dlake na jeziku: Spolni odnosi so bili prepovedani (VIDEO)

Slovenska vplivneža in podjetnika Katarina Benček in Marko Pavlović sta avgusta lani postala starša deklici Isabelli. Kot je v podkastu z Uršo Koser priznala Katarina, ji je prihod deklice – tako kot vsem novopečenim staršem – življenje obrnila na glavo.

Strastna popotnica je iskreno spregovorila tudi o obdobju nosečnosti. Kot se spominja, je imela zaradi kratkega materničnega vratu predpisan strog počitek, prav tako so ji do 36. tedna prepovedali tudi spolne odnose. Obstajala je namreč nevarnost, da pride do prezgodnjega poroda. »Na koncu sem pa rodila čez rok,« je dejala v smehu.

Katarina je priznala, da zanjo ležanje na kavču ne pride v poštev, tako da je kmalu začela stroga pravila tudi malce kršiti, a vseeno je vedela, kje je meja. Kakšen sprehod ji tako ni ušel, očitno pa ji ni niti škodil, saj do prezgodnjega poroda ni prišlo.