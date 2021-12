»Slovenska Katoliška cerkev je kot država v malem,« smo zadnjič izvedeli od visokega cerkvenega predstavnika. S prstom je hotel pokazati predvsem na vse možne težave, s katerimi se spopada sleherna družba v okviru države in jim niti Cerkev ne more ubežati. Tako kot se država v zadnjem času spopada z epidemijo, se tudi Cerkev. Tako kot državno oblast vznemirjajo anticepilci in zanikovalci virusa, se z drugače mislečimi ubada tudi Cerkev na Slovenskem. Spoštujejo vse, cepljene in necepljene Če je slovenska RKC kot država v malem, potem ima v svojih vrstah gotovo tudi takšne, ki an...