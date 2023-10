Šestnajst Slovencev v napadenem Izraelu, evakuacija za zdaj ni predvidena

V Izraelu je trenutno 16 slovenskih državljanov, ki so po sobotnem izbruhu nasilja na območju stopili v stik z ministrstvom za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), so danes za STA potrdili na MZEZ. Dodali so, da njihova evakuacija trenutno ni predvidena.

Kot so pojasnili na MZEZ, natančnih lokacij slovenskih državljanov v Izraelu sicer nimajo, prav tako pa ni načrtovana njihova evakuacija, saj se iz države zaenkrat še lahko umaknejo v lastni režiji.

MZEZ je sicer v soboto že izdalo opozorilo za slovenske državljane na tem območju in jih za nujno konzularno pomoč napotilo na slovensko veleposlaništvo v Tel Avivu. Ob tem so poudarili, da nadaljnjega zaostrovanja konflikta med Izraelci in Palestinci ni mogoče izključiti.

Skrajno palestinsko gibanje Hamas je v soboto napadlo Izrael, ta pa se je na napad silovito odzval. Spopadi, ki se danes nadaljujejo, so terjali na stotine smrtnih žrtev na obeh straneh.

Žrtev krvavega izraelsko-palestinskega spopada vse več

Izraelska vojska je v spopadih na območju Gaze ubila več kot 400 palestinskih borcev, je danes dejal tiskovni predstavnik vojske. V izraelskih napadih na Gazo naj bi medtem umrlo najmanj 313 ljudi, navaja palestinska stran. Na izraelski strani je bilo doslej po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih najmanj 300 ljudi, mnoge pogrešajo.

Po navedbah BBC, ki se sklicuje na tiskovnega predstavnika izraelske vojske Daniela Hagarija, je na ozemlju Izraela trenutno osem »točk spopadov« med borci Hamasa in izraelsko vojsko, predvsem na jugu Izraela. Vojska namerava sicer v naslednjih 24 urah evakuirati vse Izraelce, ki živijo v bližini Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Naša naloga v prihodnjih 24 urah je evakuirati vse prebivalce, ki živijo v okolici Gaze,« je pojasnil Hagari. Prizadevanje za osvoboditev talcev, ki so jih zajeli borci Hamasa, še potekajo. »Na območju je več deset tisoč vojakov. Dosegli bomo vsako skupnost, dokler ne bomo ubili vseh teroristov v Izraelu,« je še dejal.