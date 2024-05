To meni Elon Musk: »Ameriški predsednik leta 2032 bo robot«

52-letni Elon Musk, ki je opozoril, da bo umetna inteligenca v enem letu lahko pametnejša od ljudi, je svojo napoved podal kot odgovor na vprašanje, kdo misli, da bo naslednji predsednik.

Milijarderski lastnik podjetij SpaceX, Tesla in X – prej Twitter – meni, da bi umetna inteligenca lahko zavladala svetu že čez desetletje. Rekel je, da bo izbira volivcev za Belo hišo morda med Transformerjem, ki spreminja obliko, ali botom Diffusion, ki ga poganja ChatGPT.

52-letnik, ki je opozoril, da bo umetna inteligenca v enem letu lahko pametnejša od ljudi, je svojo napoved podal, ko so ga na 10. letni podelitvi nagrad »Breakthrough Prize« v Los Angelesu vprašali, kdo bo po njegovem mnenju naslednji predsednik.

Transformerji ali Diffusion?

V smehu je odgovoril: »Kaj mislite, kdo bo osvojil Belo hišo leta 2032? Katera vrsta umetne inteligence? Transformerji ali Diffusion?« Ko je pred tem postavil vprašanje v anketi na platformi X, je glasovalo skoraj 1,2 milijona ljudi.

Od teh je 77,4 % podprlo Transformerje - robotske igrače, ki jih je leta 1984 izumilo japonsko podjetje Takara Tomy in se lahko spremenijo v druge oblike, kot so vozila in živali.

Čedalje slabši rezultati

Ko smo že pri volitvah v ZDA, je strokovnjak opozoril, da bi tehnologija umetne inteligence, ki ustvarja čedalje slabše rezultate, »lahko povzročila kaos« na letošnjih volitvah v ZDA.

Zaradi ogromne količine materiala, ustvarjenega z umetno inteligenco, ki preplavlja internet – od objav v spletnih dnevnikih do »umetniških« del – nekatera orodja umetne inteligence črpajo iz drugih umetno ustvarjenih virov in ne iz izvirnikov.

Profesorica umetne inteligence in umetnosti na Univerzi na Floridi Heidi Boisvert je v pogovoru za Daily Star dejala, da se boji, da se »platforma morda usmerja v 'zimo'.«

»Mislim, da bi temu skoraj lahko rekli incest,« je rekla. »Po tem velikem valu navdušenja bi lahko šli skozi še eno zimo AI. Obstajajo vse te naložbe, zagonski denar in hitre inovacije, a ves ta denar, ki je bil vložen vanj, bo lahko zamrznjen.«