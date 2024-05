Penis mu je rasel na roki, zdaj pa so ga presadili: »Končno se počutim kot pravi moški«

Malcolm MacDonald - čigar stari penis je pred nekaj leti zaradi hude okužbe odpadel - je dejal, da se je njegova nočna mora »umirila« po operaciji, s katero so mu korenjaka pritrdili med noge. 47-letnik je dodal: »To je bila deveturna operacija. Prvo, kar sem naredil, je bilo, da sem pogledal dol in si rekel: 'Oh, moj bog. Tokrat so naredili prav'. Spet se počutim, kot pravi moški.«

Operacija je trajala 9 ur. Simbolična fotografija. FOTO: Blaz Samec

The Sun je razkril, kako je grozljiva okužba krvi nekega usodnega dne leta 2010 povzročila, da mu je penis odpadel. Nato mu je zdravnik izdelal nov ud, ki naj bi ga pritrdili leta 2015, vendar so mu ga zaradi pomanjkanja kisika v krvi začasno cepili na roko.

Nato so zamude v bolnišnici in pandemija Covida pomenile, da je moral privesek v vrednosti 50.000 funtov, ki ga je financiralo zdravstveno zavarovanje, ostati na roki, kar je Malcolmovo življenje obrnilo na glavo.

Zanihal ob glavi gospe v trgovini

Starejša gospa ga je nekoč prosila, naj ji poda artikel z zgornje police v supermarketu – vendar je ud padel iz rokava in zanihal blizu njene glave. V dokumentarcu za Channel 4 Malcolm pravi: »To je zgodba za vnuke, kajne?« Kot navdušen igralec pikada je povedal tudi, kako se je naučil zatakniti puščice pod ud.

Njegov penis je ustvaril profesor David Ralph na londonski University College Hospital. Narejen je bil iz mesa Malcolmove roke, kar mu omogoča, da čuti.

Sčasoma ga bodo dopolnili s črpalko, ki bo ud napolnila s fiziološko raztopino, s čimer ga bo lahko pripravil na seks. »To bi lahko bila prelomnica zame. V življenju doslej nisem imel veliko sreče, vendar ne more iti večno navzdol, kajne?«

»Si predstavljate šest let življenja s penisom, ki se ziblje na vaši roki? To je bila nočna mora, a zdaj je tega konec.«