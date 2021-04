Sem med oškodovanimi na Facebooku? Poglejte, kaj morate storiti

Kaj počnejo kriminalne združbe s podatki?

prodajajo podatke, da lahko ukradejo identitete

izvajajo prevare

grozijo in izsiljujejo



Preverite, ali so do vaših podatkov prišli hekerji

Družbena omrežja so priljubljena za deljenje osebnih fotografij, mnenj, šal itd. So pa tudi zbirka, kjer se v bazah kopiči ogromno osebnih podatkov. Kot smo poročali, so se hekerji dokopali do podatkov za več kot 500 milijonov uporabnikov Facebooka. Poudarili smo tudi, da so med temi tudi podatki Slovencev in Slovenk. Na spletu so objavljeni osebni podatki okoli 230 tisoč Slovencev. Tako objavljeni podatki so voda na mlin drugim hekerjem in kriminalcem. Zato morate biti uporabniki Facebooka odslej še bolj pazljivi. Kaj pa lahko storite, če se vam zdi, da ste med tistimi, ki so jih hekerji shekali?Kako pa lahko preverite, ali so se dokopali tudi do vaših podatkov? Podjetja se sicer zavezujejo, da bodo uporabnike obvestila, če bodo njihovi podatki ukradeni. A gre za črno cono in večkrat je to le črka na papirju. K sreči pa je, kot piše Business Insider, možno to preveriti na druge načine.Uporabite spletno stran HaveIBeenPwned.com , ki jo ureja analitik za varnostna vprašanja. Ob vpisu e-maila, pride do križnega preverjanja, ali je bil vaš profil tudi med ukradenimi. Hkrati lahko preverite tudi, ali je kdo kdaj ukradel vaša gesla.Če ugotovite, da ste med žrtvami vdora hekerjev, morate zavarovati svojo identiteto. Če gre za krajo npr. podatkov z osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja, morate to prijaviti policiji in upravni enoti. Če gre za manj občutljive podatke, kot so telefonske številke, e-maili, morate zamenjati svoja gesla. Dodajte dodatno varnostno preverjanje.Sicer pa je pametno redno menjati gesla za vse, kjer jih potrebujete. In, če je bilo vaše geslo kdaj ukradeno, tega nikoli več ne uporabite.Business Insider tudi opozarja, da ste pozorni na sumljive »premike« na vašem profilu. Če to opazite, nemudoma spremenite geslo in sporočite opazke administratorjem.