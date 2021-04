Vdor v facebook: objavljeni podatki 500 milijonov, tudi Slovencev

Zgodil se je vdor v facebook. Kot poroča Business Insider, je nekdo objavil 533 milijonov osebnih podatkov, vključujoč imena, priimke, dneve rojstva, življenjepise, telefonske številke in e-naslove. Podatki so objavljeni na hekerskem forumu. Gre za veliko količino osebnih podatkov, kar je voda na mlin kriminalcem. ​Med ukradenimi podatki naj bi jih bilo tudi več kot 200.000 od uporabnikov iz Slovenije.Strokovnjak za kibernetsko varnostje že januarja opozoril, da se nekdo na spletu hvali, da ima program, s katerim lahko dostopa do osebnih podatkov na facebooku. Zdaj so podatki javno objavljeni na neki spletni strani. Facebook je Gal pozval, naj pozove uporabnike, da ne bodo nasedali na morebitne prevare.Ljudje sicer večinsko verjamejo, da so podatki na facebooku varni in varno shranjeni.