Nekoč so naselju Dolič v Mislinjski dolini rekli Dolnič; pač po dejstvu, da so bili zaradi turških vpadov poseljeni le višje ležeči predeli. Tam doli pač ni bilo ničesar. Nato se je to začelo spreminjati in sčasoma je Dolnič postal naseljeni Dolič, naselje pa se je večalo. Že dolgo pa je v Doliču, točno v Srednjem Doliču na številki 1, tudi gostilna Repolusk. Ena najstarejših, če ne tudi najstarejša daleč naokrog. Tradicija v novi preobleki FOTO: arhiv gostilne Repolusk Četrta generacija Gostilna Repolusk je stara furmanska gostilna, ki je začela delovati že leta 1917. Vse od takrat je bila...