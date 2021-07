Po pošti še niste prejeli covidnega potrdila? Nijz odgovarja

Covidno potrdilo. FOTO: Nijz

Cepilni potni listi (digitalno covidno potrdilo), kot so ga poimenovali mnogi, naj bi vsem državljanom EU olajšal potovanje. Veljati so začeli 1. julija 2021, ko so jih države tudi začele izdajati. Za vse tiste, ki potujejo po Evropi, so praktično potrdilo, s katerim naj bi lažje prečkali mejo, vstopili v hotele itd. Za digitalno spretnejše je postopek prevzema preprost, saj jih lahko dobijo na potralu zVem ob predpostavki, da imajo enega izmed kvalificiranih digitalnih potrdil.Če oseba tega nima, pa bržkone komaj čaka, da po pošti prejme tiskano različico. Te bi po prvih informacijah morali dobiti že skoraj vsi , a se je pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje nekoliko zapletlo.»V prejšnjem tednu smo po zaključku testnega obdobja in pregledu vseh tehničnih zahtev začeli odpošiljati tiskana potrdila z manjšo zamudo zaradi reševanja tehničnih vprašanj. Ker gre za veliko količino, zunanji izvajalec dnevno prevzema in odpošilja pošiljke. Prva potrdila bi morali prejemniki dobiti včeraj oziroma danes. Pričakujemo, da jih bodo do konca tedna prejeli vsi upravičeni naslovniki (cepljeni z enim odmerkom ali dvema ter prebolevniki s PCR-testom, ki ni starejši do 180 dni) na naslov, ki je naveden v uradnih evidencah,« so sporočili z Nijz.Ja, v ponedeljek so Slovenci in Slovenke po pošti dobili prva potrdila, vsaj sodeč po veselih objavah na družbenih omrežjih. Spomnimo, akcija Nijz je enkratna: potrdila pošiljajo samo tokrat, za vse polno cepljene, cepljene s 1. odmerkom do 30. 6. 2021 in prebolevnike, ki bodo na presečni datum zajema imeli pozitivni PCR-test, ki ne bo starejši od 180 dni.Torej evidence po 1. juliju na teh digitalnih potrdilih, ki jih zdaj pošilja Nijz, niso zabeležene. Za podatke od 1. julija naprej boste morali sami poskrbeti za tiskanje takoj po cepljenju, testiranju s potrdilom iz zVema.