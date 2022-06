Še ena smrtna žrtev Melamina: hudo opečeni izgubil boj za življenje

Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so sporočili, da je danes umrl še drugi od dveh hudo poškodovanih v eksploziji v kočevskem kemičnem podjetju Melamin. Število žrtev delovne nesreče se je tako povzpelo na sedem.

Za preminulega so skrbeli v ljubljanskem UKC, kjer je bil zaradi hudih opeklin v kritičnem stanju.

Nesreča se je zgodila 12. maja letos. Poleg petih umrlih so bile štiri osebe lažje poškodovane, dve pa huje. Obe huje poškodovani osebi so še isti dan prepeljali v UKC Ljubljana. Prvi od huje poškodovanih je umrl 19. maja, danes pa še drugi.

24. maja so imeli sicer v Kočevju dan žalovanja za umrlimi v nesreči. Hkrati tečejo prizadevanja za čimprejšnjo vzpostavitev vsaj dela proizvodnje v podjetju, medtem ko naj bi proizvodnjo v obsegu, kot je potekala pred nesrečo, vzpostavili v letu in pol. Nedavno je občinski svet imenoval mešano komisijo predstavnikov občine, občinskega sveta, podjetja Melamin in javnosti, ki bo spremljala sanacijo in o njej obveščala javnost.