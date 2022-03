Se bosta iz oči v oči pomerila Janša in Golob?

Medtem ko bodo na Televiziji Slovenija gostili ločena predvolilna soočenja za parlamentarne in neparlamentarne stranke, pa se bodo danes na Pop TV soočili predsednik strank, ki jim ankete pred volitvami napovedujejo najboljše izide. Slab mesec pred državnozborskimi volitvami bi po podatkih raziskave, ki jo je opravila Mediana, največ glasov prejela stranka SDS (16,8 odstotka), z minimalno razliko pa ji sledi Gibanje Svoboda (16,7 odstotka). Delo vlade podpira 30,8 odstotka vprašanih, nasprotuje mu 59,2 odstotka, vsak deseti pa je neopredeljen, kaže anketa.

Ker se tako, kot napovedujejo predvolilne ankete, glavna favorita za zmago na volitvah Janez Janša in Robert Golob očitno ne bosta soočila na nacionalni televiziji (RTV je stranki Aleksandre Pivec Naša dežela »dal« status parlamentarne stranke, Golobovi pa ne), pa se bi lahko srečala na soočenju televizije Pop TV. Tam so nam potrdili, da sta oba povabljena na nocojšnje soočenje. Iz stranke Gibanje Svoboda so nam potrdili, da se bo nocojšnjega soočanja udeležil Robert Golob, medtem ko za aktualnega predsednika vlade Janeza Janšo potrditve še nimamo. Seveda je čisto mogoče, da ga nadomesti kdo drug iz stranke.

Premier je namreč danes na obisku v Zagrebu, ob 18. uri naj bi se srečal s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem, s katerim bosta izmenjala stališča o Ukrajini ter govorila o krepitvi dvostranskega sodelovanja pri zagotavljanju oskrbe z energetskimi viri, zlasti z zemeljskim plinom, navajajo v Janševem kabinetu.