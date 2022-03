Presenečenje na RTV: stranki Naša dežela so dali parlamentarni status

Ne le pred kamerami, vroč predvolilni boj poteka tudi v zakulisju televizijskih soočenj strank, ki kandidirajo na letošnjih državnozborskih volitvah. Po prvem soočenju prvakov parlamentarnih strank na Televiziji Slovenija se je že oglasil Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda, ki mu ankete ob vladajoči stranki SDS napovedujejo največjo podporo na volitvah. Prepričan je, da RTV Slovenija krši zakon in bi morala na soočenje povabiti tudi predstavnika Gibanja Svoboda, saj ima ta dva aktualna poslanca v državnem zboru – Janjo Sluga in Jurija Lepa.

Na drugi strani pa so danes z RTV Slovenija sporočili, da bo na naslednjih soočenjih parlamentarnih strank lahko sodelovala stranka Naša dežela, in sicer naj bi pogoje izpolnjevala na podlagi nasledstva kot del stranke Desus. »RTV Slovenija je na podlagi dejstev in dokazil ter dosedanje prakse pri izvajanju zakona o RTV ugotovila, da je Naša dežela, stranka Aleksandre Pivec, izkazala izpolnjevanje pogojev za priznanje statusa parlamentarne stranke, in sicer na podlagi nasledstva kot del stranke Desus.«

Na RTV so svojo odločitev utemeljili »na podlagi vseh relevantnih pravnih virov, javno dostopnih podatkov in vseh navedb stranke Naša dežela. Pravilnost uvrstitve pa potrjuje tudi pretekla praksa javnega zavoda v skoraj identičnem primeru iz leta 2014.« Tedaj je namreč v soočanjih sodelovala Stranka Alenke Bratušek, status parlamentarne pa je dobila kot nasledstvo Pozitivne Slovenije.

RTV Gibanje Svoboda uvršča v razred neparlamentarnih strank. »Gibanje Svoboda glede na javno znane podatke in njihove navedbe ni bilo izvoljeno ne v Državni zbor RS ne v Evropski parlament, prav tako pa Gibanje Svoboda ni pravna naslednica parlamentarne stranke, zaradi česar se ga po zakonsko določenih merilih v volilnih soočenjih na RTV Slovenija ne more šteti za parlamentarno stranko. Pri tem je RTV Slovenija upoštevala mnenja Zakonodajno pravne službe Državnega zbora RS, ustavno sodno prakso ter druge pravne vire.«

Soočenje neparlamentarnih strank bo sicer na sporedu v četrtek, 31. marca, ob 17. uri.