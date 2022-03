Golobova stranka po soočenjih udarila po nacionalki

Na četrtkovem predvolilnem soočenju na RTV Slovenije ni bilo predstavnika stranke Gibanje Svoboda, čeprav imajo dva poslanca, Janjo Sluga in Jurija Lepa, po predvolilnih anketah pa jim kaže, da so tik za vodilno SDS. V sporočilu za javnost so sporočili, da javna televizija onemogoča stranki, da bi sodelovala na predvolilnih soočenjih in da s tem RTV krši zakon. Zaradi tega so podali pritožbo.

»V sinočnjem prvem predvolilnem soočenju TV Slovenija tako za omizjem ni bilo predstavnika stranke Gibanje Svoboda, čeprav je šlo za soočenje političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru, kar predstavlja neposredno kršitev Zakona o RTV Slovenija. Ta med drugim določa, da je čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru oziroma Evropskem parlamentu, za vse enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih oddaj,« so zapisali.

Gibanje Svoboda ima v svojih vrstah dva poslanca, Janjo Sluga in Jurija Lepa, ki bosta kandidirala na aprilskih državnozborskih volitvah, zato menijo, da »nedvoumno« sodijo »med politične stranke, ki so zastopane v državnem zboru«. S tem, ko stranka ni bila sinoči povabljena na soočenje, po njihovem mnenju RTV Slovenija krši določbe Zakona o RTV. »Menimo, da so pravila, ki jih je za soočenja pred tokratnimi volitvami v državni zbor oblikovala RTV Slovenija, ne le v nasprotju z zakonom, temveč tudi dolgoletno prakso ter arbitrarna in diskriminatorna do vseh neparlamentarnih strank.«

Izpostavili so tudi tudi, da je takšna izločitev v nasprotju z boljšo informiranostjo državljanov. »Spremljanje tovrstnih televizijskih soočenj v času volilne kampanje je za vsako demokratično družbo izjemnega pomena, saj samo dobro obveščen oziroma seznanjen volivec/ka, ki ima možnost pridobiti informacije o tem, kdo kandidira, katere bistvene probleme in vprašanja, s katerimi se sooča država, izpostavlja in kaj predlaga oziroma zagovarja, lahko odloča o tem, kdo bo v njegovem imenu v naslednjih štirih letih upravljal z državo,« pojasnjujejo.

V Gibanju Svoboda pričakujejo »enakopravno obravnavo s preostalimi strankami, ki so zastopane v parlamentu, ter posledično, da se na TV Slovenija tudi kandidatom naše politične stranke omogoči enakovreden nastop na soočenjih. Prav tako pričakujemo, da bo TV Slovenija organiziralo soočenje vseh predsednikov strank, tako kot je bila praksa v zadnjih letih.«