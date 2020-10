Se bo gorivo podražilo?

Od danes cene goriva niso več regulirane od države (na bencinskih črpalkah ob avtocesti niso že nekaj časa). Kaj to pomeni? Da država ne bo več vsakih 14 dni določala maksimalnih možnih cen, saj se bodo oblikovale na prostem trgu. Nekateri pričakujejo, da bodo cene goriva zaradi tega poskočile, konec koncev tudi zato, ker so bile že pred popolno sprostitvijo regulacije tiste ob avtocestah nekaj centov višje. Kaj pa pravijo družbe, ki se ukvarjajo z maloprodajo goriva? Vprašali smo jih, ali bodo podražile gorivo in koliko se bo to poznalo pri maloprodajni ceni goriva. Petrol

»Pri uvedbi popolne liberalizacije oblikovanja cen naftnih derivatov gre za prehod v prosto oblikovanje cen, kot velja tudi na vseh drugih konkurenčnih trgih držav EU in za večino v regiji.



Petrol ima izdelano metodologijo oblikovanja cen naftnih derivatov, ki je ob upoštevanju pravil varstva konkurence ni dovoljeno razkrivati.



Cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja se že nekaj časa oblikujejo prosto glede na cene naftnih derivatov na svetovnih borzah in razmerju med dolarjem in evrom, upoštevaje vse državne davčne obremenitve in takse, ponudniki pa neodvisno določijo način spreminjanja cen.



V štiriletnem obdobju prostega oblikovanja cen na AC pa se je pokazalo, da ni prišlo do nikakršnih večjih odstopanj oziroma anomalij pri teh cenah.



Za potrošnike prosto oblikovanje cen pogonskih goriv pomeni možnost proste izbire naftnega trgovca, saj je konkurenca na slovenskem trgu zadovoljiva z več prodajalci goriv. Nakupna odločitev in odločitev za postanek na bencinskem servisu bo tako popolnoma v rokah kupcev in njihovih preferenc ter cenovne elastičnosti. Odločali bodo predvsem kakovost izdelkov in storitev ter raznovrstnost ponudbe.«

MOL

»Žal vam na vaše vprašanje ne moremo podati odgovora, saj oblikovanja bodočih cen ni dovoljeno razkrivati v skladu s pravili varstva konkurence.«

OMV

»V OMV Slovenija podpiramo popolno liberalizacijo cen naftnih derivatov. Na odločitev vlade o prenehanju mehanizma kontrole cen gledamo kot na pozitivno spremembo za vse déležnike na tem trgu. Sprostitev cen naftnih derivatov predstavlja normalizacijo in vzpostavitev konkurenčnih razmer na trgu goriv. Pri ostalih energentih, denimo električni energiji in zemeljskem plinu, je država že pred leti podprla deregulacijo cen, z odprtjem trga pa so se vzpostavile normalne tržne razmere, zato podobno pričakujemo tudi pri naftnih derivatih.



Obenem sprostitev Sloveniji kot tranzitni državi prinaša možnost agilnejšega odzivanja na cene goriva v sosednjih državah, kar je ključnega pomena tako za dobavitelje goriv, potrošnike kot tudi državo. Sedaj je omogočena možnost diverzifikacije cen goriv po vsej državi in prilagoditev ponudbe goriv, vključno z gorivi višje kakovosti, ki bodo lahko na voljo na večjemu številu bencinskih servisov. Goriva višje kakovosti so tudi okolju prijaznejša, kar predstavlja pomemben prispevek k izpolnjevanju zavez Slovenije glede razogljičenja prometa.



V nadaljevanju vas prosimo za razumevanje, saj v skladu s korporativno politiko in pravili varstva konkurence ne komentiramo podrobnosti cenovne politike podjetja.«