Danes se letošnji 10. oktober, ko so stranke v državnem zboru (DZ) razen Levice s skoraj dvotretjinsko večino potrdile odlok o referendumu o izvedbi projekta JEK 2, zdi oddaljen svetlobna leta. Prav tako se je razsula navidezna enotnost dveh tretjin koalicije in celotne opozicije glede nadaljnje, jedrske energetske dolgoročne usmeritve, ki jo sicer vsi zagovarjajo. Dokler ankete ne pokažejo drugače. Vsi pritegnili SDS Čeprav je skozi vse poletje potekalo raznovrstno prepričevanje na številnih nivojih v podporo JEK 2, so se že od začetka pojavljali skeptiki, ki so se sprva spraševali le o fin...