Ščavnica in Mura ogrožata Prlekijo in Prekmurje (FOTO)

Pred »poscano« Zofko, ki običajno dodatno namoči območja, ki jih že pred tem čezmerno poplavijo trije ledeni moži, je jasno, da mnogi prebivalci Prlekije in Prekmurja, zlasti tisti v nižjih predelih, ob rekah Muri in Ščavnici, ne bodo mirno spali. Problematično pa ni samo v Pomurju, temveč tudi v Podravju in na širšem območju Štajerske. Celodnevno deževje je po podatkih uprave za zaščito in reševanje največ težav v Sloveniji povzročilo prav na severovzhodu države.

V več krajih je meteorna voda zalivala kletne prostore, zaradi razmočenega terena se je podrlo precej dreves, sprožilo se je več zemeljskih plazov. Na območjih občin Maribor, Pesnica, Rače-Fram, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ptuj, Gornja Radgona, Veržej, Razkrižje, Lendava, Ljutomer, Križevci, Apače, Sveta Ana in še kje, je bilo največ posredovanj, skupaj je bilo aktiviranih na desetine gasilskih enot. Na območju omenjenih in še nekaterih občin v severovzhodnem delu države se je sprožilo tudi več zemeljskih plazov. Kot navaja uprava za zaščito in reševanje, je bilo ogroženih nekaj objektov, zasutih pa je tudi nekaj cest. Tako je zaradi plazu zaprta cesta Malečnik-Trčova, zaradi plazu je zaprta cesta Maribor-Pernica v Ložanah. Ogroženo je bilo tudi stanovanjsko poslopje v Kamnici, veliko cest na območju Ruš ipd.

Reke v Podravju, Pomurju in Posotelju so v nedeljo dopoldan hitro naraščale.

Narasla voda.

Zaskrbljujoče so tudi naplavine

Reke v Podravju, Pomurju in Posotelju so v nedeljo dopoldan hitro naraščale in so se sredi dneva pričele razlivati ob strugah. Posamezne med njimi, zlasti Ščavnica v Slovenskih goricah in Prlekiji, ter Mura v Prekmurju in Prlekiji že poplavijo na območju pogostih poplav. Reka Mura se bo predvidoma razlivala znotraj proti poplavnih nasipov ...

Zaskrbljujoče so tudi naplavine.

O tem, kako je z rekama Muro in Ščavnico, v spodnjem toku tik pred iztekom v Republiko Hrvaško, zlasti na razkriškem koncu, je danes okoli 17,30 uri poročal župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič, ki je vseskozi na preži, zlasti v takšnih poplavnih dnevih. »Še kakšnih pol metra in se bo Mura začela prelivati iz svojega osnovnega korita. Če bi voda naraščala čez noč bi že zjutraj utegnila poplaviti regionalno cesto med Razkrižjem in Črenšovci. Zaskrbljujoče so tudi naplavine, ki se odlagajo pod mostom. Zaradi tega narasla voda še prej najde pot iz svojega korita. Tudi Ščavnica je zaenkrat v porastu. Če bo narasla za pol metra bo poplavljen znani Ivanov izvir. In ko spremlja poplavno ogroženost, se ne morem sprijazniti z nedavnim pisanjem enega od ljubljanskih medijev, kako neki smo nekatere obmurske občine prišle v državni program urejanja protipoplavne zaščite, češ, da nismo poplavno ogroženi. Pri takšnem poročanju in škodoželjnosti, se človeku zamegli pred očmi,« je razočaran Ivanušič.

V več krajih je meteorna voda zalivala kletne prostore.

Tudi v spodnjem toku Drave, na območju Ormoža, so meteorne vode zalile kletne prostore in podvoze. V naselju Frankovci v občina Ormož je že v soboto zvečer zaradi obilnih padavin potok prestopil bregove in ogrožal 10 stanovanjskih objektov, dve gospodarski poslopji in cestno infrastrukturo. V ormoški občini so zaradi naraslega potoka posredovali gasilci iz gasilskih društev Loperšice, Ormož, Hardek in Ključarovci pri Ormožu, ki so s protipoplavnimi vrečami zajezili in preusmerjali tok vode ter na dveh stanovanjskih objetih prečrpali jaške za odpadne vode, navaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Vse več je naplavin.

poplave

poplave

poplave

poplave

poplave

poplave

poplave

poplave

poplave

poplave