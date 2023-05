Posredujejo gasilci, poročajo o izpadih elektrike! Arso izdal opozorilo

Zaradi posledic obilnejšega deževja se marsikje danes spopadajo z nevšečnostmi. Po podatki centra za obveščanje so gasilci med drugim posredovali pri črpanju vode iz objektov v občinah Apače, Križevci in Radenci. Težave pri dobavi električne energije pa so bile na območju Kamnika, med drugim na farmi piščancev. Ponoči bo dež ponehal.

Kaj se je dogajalo?

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je okoli 15.30 na območju Kamnika prišlo do izpada električne energije v delu Podgorja na območju industrijske cone. Brez električne energije je bilo več tovarn, med drugim tudi podjetje, ki vzreja približno 100.000 piščancev. Obveščene so pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Okoli 15. ure je do izpada električne energije prišlo tudi na na območju Lavrice in Škofljice v občini Škofljica. Brez električne energije je bilo 17 transformatorskih postaj in 2051 odjemalcev.

Zaradi deževja so ponekod na Ptujskem že v soboto imeli težave zaradi naraslih voda, nevšečnosti pa se predvsem na vzhod države pojavljajo tudi danes, zato marsikje posredujejo gasilci. Ti so vodo prečrpavali ali pa še črpajo iz stanovanjskih objektov v naselju Vratji Vrh v občini Apače, v občini Križevci, na dveh lokacijah v občini Sveti Jurij ob Ščavnici in v občini Radenci.

Že zjutraj so gasilci s ceste Radovci-Grad v občini Grad odstranili štiri podrta drevesa, ki so poškodovala tudi obcestno ograjo, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.

V noči na torek bodo padavine znova zajele vso Slovenijo

Zaradi napovedanih povečanih padavin je Geološki zavod Slovenije opozoril, da je tudi danes povečana verjetnost zemeljskih plazov predvsem v vzhodnem delu Slovenije, do plazov pa lahko pride tudi na ostalih območjih Slovenije. Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi plazu zaprta cesta Maribor-Pernica v Ložanah.

Ponoči bo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) dež ponehal, nato bo v ponedeljek spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe. V noči na torek pa bodo padavine znova zajele vso Slovenijo. Zaradi napovedanega obilnejšega deževja je Arso za torek za velik del države izdal oranžno vremensko opozorilo, s katerim prebivalce opozarja na dodatno previdnost.

Kako pa je pri vas z vremenom?