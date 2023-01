S svojim kruhom je Jože premagal vse pekovke (FOTO)

»Čestitke za vse dosežene točke, čudovit praznični kruh vam je uspel,« se je razleglo po Kulturnem domu Trebnje, kjer je Društvo podeželskih žena Tavžentroža pripravilo že 9. razstavo kruha in kvašenih izdelkov. To je bila prva tovrstna razstava po letu 2020, v minulih dveh letih razstave, tekmovanja in ocenjevanja ni bilo.

Zlata priznanja Prejeli so jih Mija Zupančič, Anica Saje, Neža Zupančič, Dragica Blažič, Marija Lamovšek, Terezija Žnidaršič, Urška Hočevar, Erika Jerlah, Mihaela Hočevar, Vanja Peterlin, Andreja Zorec, Jožica Grmovšek, Marija Kos, Jožica Kastelic, Marta Marn, Milka Grabnar, Jožica Robida, Nada Zorec, Vanja Kresal, Anica Sinur, Marta Štupar, Ana Opara, Marta Glavič, Renata Čebular, Antonija Cimerman, Nada Seliškar, Jože Senegačnik, Vanja Zupančič, Lidija Zupančič, Zvonka Verdelj, Milena Korošec, Justi Žužek, Tatjana Kresal, Marija Oven, Vanja Čeh, Lojzka Sinur, Nada Hribar, Brigita Glavič, Jožica Robida, Tanja Jarc in Cvetka Lah.

Kar dve komisiji, članice so bile Elizabeta Vrščaj, Valerija Poreber, Anica Pajer, Marinka Lovše, Anica Oblak Janko in Cvetka Lavrič, sta pod drobnogled vzeli 74 primerkov kruha, 73 jih je bilo nagrajenih s priznanji, eden s pohvalo. Ocenjevali so zunanji videz, videz sredice ter okus, vonj in topnost skorjice in sredice. Kruh pa je bil že prej po pravilniku razdeljen v šest kategorij: pšenični, rženi, kruh iz drugih krušnih žit, mešani iz različnih vrst moke, kruh posebnih vrst in praznični.

Med epidemijo ves čas pekli

»V teh dveh letih, ko zaradi covida-19 ni bilo ocenjevanja, je kakovost kruha neverjetno zrasla. V čast nam je, da smo ocenili ves ta kruh. Kar 50 primerkov je prejelo zlato priznanje, 20 srebrno, trije pa zlato,« je povedala Cvetka Lavrič, ki je prišla na ocenjevanje v imenu kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto.

74 so jih ocenili.

Najbolj se je izkazal Jože Senegačnik, ki je za svoj praznični kruh kot edini na razstavi zbral maksimalnih 80 točk. »Občutki so super. Vesel sem, da so spet pripravili to razstavo v Trebnjem. Vsi skupaj smo na ocenjevanju spoznali, da smo se med epidemijo veliko naučili. Doma se je speklo veliko kruha, zato je zdaj na tekmovanjih tudi boljši. Saj veste, kako je: več ko pečeš, boljši si. Mojster mora trenirati,« po koncu razstave Senegačnik s Škofljice pri Ljubljani ni skrival navdušenja. »Rad se udeležujem razstav. Tokrat sem pripravil dva kruha – eden je bil s praženo čebulo in provansalskimi zelišči, drugi pa ni bil poprtnik, ampak bolj prazničen, sladek in malce drugačen. Ta je predvsem primeren za zajtrke, za crkljanje. Pripravo sem začel v četrtek. Kruh s praženo čebulo in provansalskimi zelišči je vzhajal v hladilniku, zjutraj sem ga dal le v pečico. Prazničnega sem začel pripravljati v četrtek ob 23. uri, v petek ob treh zjutraj je bil pečen. Vmes sem tudi malce spal, naravnal pa sem si budilko, da ne bi bil preveč pečen. Peki delamo ponoči.«

Razstava v Trebnjem je požela veliko zanimanja. FOTOgrafije: Drago Perko

Jože v peki uživa, skrbi pa ga odnos družbe do kruha. »Moja žena je v petek doživela grozno izkušnjo na Čopovi v Ljubljani. Videla je gospo, starejšo, verjetno tudi z manjšo pokojnino, ki je po smeteh iskala kruh. Ko človek to vidi, zaboli srce. Preveč kruha roma v smeti, če ni svež, že ni več dober. Pozabili smo na tisti stari rek, če kruh pade ti na tla, poberi in poljubi ga, in tudi, koliko truda je bilo treba, da zrno z njive pride do kruha.«

Spraševala, koliko je ura

Pod organizacijo prisrčnega dogodka, ocenjevanja in razstave, se je podpisalo Društvo podeželskih žena Tavžentroža, ki ga že sedmo leto vodi Nada Zorec. Vesela je bila, ker je bil odziv na razstavo tako dober. »Očitno smo vse gospodinje pogrešale dogodke, na katerih lahko pokažemo svoje znanje, obenem pa se tudi družimo,« je še dodala, ob tem pa se je izkazala s svojim kruhom (krompirjevim, čebulnim, pisanim in belim prazničnim), domov je odnesla tri zlata priznanja in eno srebrno. Pove, da jo je soseda Micka že v mladih letih naučila peke kruha in potice. To pa ni bila edina oseba, ki je povezana s kruhom in je zaznamovala Nadino otroštvo.

Topi se v ustih.

»Spomnim se, kako sem kot otrok hodila do sosede Zofke, da sem spraševala, koliko je ura. Pa nisem šla tja, bilo je kilometer hoda, ker bi me zanimalo, koliko je ura, vedela sem, da mi bo vsakič dala kos kruha. Tudi ona je vedela, da nisem prišla zaradi ure, ampak zaradi kruha ... Še danes jo vidim, kako je šla do špajze, kjer je bil zložen kruh, pokrit s prtom. Vzela je nož, kruh potem vedno prekrižala in mi odrezala kos. Tega ne bom nikoli pozabila.«

Danes sama skrbi, da bodo zanamci jedli dober kruh. »Vesela sem, ker tudi šole in vrtci kažejo interes za sodelovanje na tej razstavi, v preteklosti ni bilo tako. Tako nam uspeva, da bogato tradicijo prenašamo na mlajše rodove,« je vesela Zorčeva.

Med dobitnicami zlatih priznanj sta bili tudi Jožica Kastelic in njena hči Vanja Kresal. »Seveda sem ponosna na hčer. Že kot otrok je bila vedno poleg, ko sem pekla kruh,« je povedala Jožica, ki je prejela dve zlati priznanji za praznični in krompirjev kruh.

»Pretiranih skrivnosti ni, vse je treba delati z ljubeznijo in srcem, pa potem vse rata,« nam je še zaupala. Zbrane sta pozdravili in pohvalili tudi županja Trebnjega Mateja Povhe in podžupanja občine Mokronog - Trebelno Snežka Bizjak. Društvo podeželskih žena Tavžentroža se nadeja, da bosta obe občini tudi v prihodnje podpirali njihove aktivnosti.

Jože Senegačnik je prejel vseh 80 točk.

Tekmovali so v šestih kategorijah.

Predsednica društva Nada Zorec se je zahvalila za udeležbo.

Vanja Kresal in mama Jožica Kastelic

Pripravili so tudi kulturni program.