»Park je res lep,« smo slišali v gneči, ki je bila pred dnevi v Športnem parku Ivančna Gorica. »Takega ni daleč naokoli,« je ponosno nadaljeval eden od pozornih očkov, ko sta se s hčerko prebijala skozi gnečo, da bi ujela začetek slavnostne prireditve. Odprtje bi moralo biti že minuli mesec, a je vreme ponagajalo. Ker so minulo soboto visoko pod oblaki letali tudi akrobati skupine Dunking Devils, je bilo jasno, zakaj je moralo biti sončno in jasno nebo. Narava je sodelovala. In pomagala. Ni, da ni Športni park se razprostira na 19.000 m2 veliki površini, od tega je skoraj polovica območja (9...