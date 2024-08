S peticijo zahtevajo ohranitev mlina v Veržeju

V okviru projekta Mlini – naša skupna vrednost, ki poteka pod okriljem Interreg Programa Slovenija-Madžarska, so v Veržeju priredili dogodek, ki se je nanašal na tradicijo mlinarstva. Najprej so izvedli okroglo mizo o tradiciji mlinarstva s poudarkom na lokalni samopreskrbi, v okviru projekta pa so pripravili peticijo, ki jo nameravajo predložiti odločevalcem in politikom, da bi le zagotovili ustrezna sredstva za obnovo in ohranitev mlina v Veržeju.

Na desnem bregu Mure, v Veržeju, je bilo marsikaj zanimivega. FOTO: Zavod Multimedija Panonija

Po okrogli mizi so obiskovalce povabili na odprtje razstave nagrajenih likovnih del prav tako na temo tradicije mlinov, v kateri so sodelovali dijaki in otroci z Gimnazije Franca Miklošiča, Osnovne šole Veržej, Vrtca Veržej in otroci iz Madžarske. Dogodek je bil obogaten z različnimi kulturnimi točkami, nastopom folklorne skupine KUD Goričko, Künštnimi Prleki, TD Markovci in Ljudskimi pevci ter pevkami iz Hiše sadeži družbe Murska Sobota, s tekmovanjem v pripravi langaša, družabnimi in mlinarskimi igrami ter delavnicami za otroke o mlinih.

Dišalo je po mnogih domačih dobrotah.

Ob Babičevem mlinu v Veržeju je ves čas dišalo po mnogih domačih dobrotah. Obiskovalcem so bili na voljo lokalni pridelki in izdelki lokalnih ponudnikov.