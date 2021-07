S klekljanjem premaguje bolezen

Klekljarska skupina Žnurce v Trebnjem deluje že osmo leto in njena članica je tudi 57-letna Zdenka Rezelj iz Dolenje vasi pri Mirni Peči. »Osnov klekljarstva sem se naučila na rehabilitaciji v Termah Topolšica, kjer sem bila skupaj s prijateljico Sonjo iz Idrije. Ker pa mi je bilo dva tedna enkrat na leto premalo učenja, sem iskala več. Tako sem v Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje našla skupino pod vodstvom Martine Korošec. Tam sem spoznala Martino Povše, ki je še bolj zagrizena klekljarica kot jaz. Iskala je nove izzive in tako je našla Žnurce, kamor je potegnila še mene,«...