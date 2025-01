Ruski vohun ima v Sloveniji lepo premoženje: kdo bo denar prevzel?

Artjom Viktorovič Dulcev, ruski vohun, ki je v Sloveniji deloval pod lažno identiteto Ludwig Gisch, je upravičen do 38.929 evrov iz stečajne mase podjetja DSM & IT, ki ga je ustanovil. Stečajni upravitelj Zoran Masten je v načrtu razdelitve pojasnil, da je presežek nastal, ker zbrana sredstva presegajo dolgove in stroške stečaja, poročajo Finance.

Podjetje v stečaju po aretaciji

Podjetje DSM & IT je pristalo v stečaju dobro leto po tem, ko so decembra 2022 v Sloveniji aretirali Dulceva in njegovo partnerico Ano Valerevno Dulcevo. Vohunski par je bil lani poleti obsojen, nato pa v okviru mednarodne izmenjave vrnjen v Rusijo.

Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch na eni od fotografij na družbenih omrežjih FOTO: La Nacion

Glavno premoženje podjetja je bila pisarna v ljubljanski poslovni stavbi Lesnina, ki so jo prodali za 58.500 evrov, kar je nekoliko preseglo ocenjeno tržno vrednost. Po poplačilu dolgov in stroškov upravljanja je preostanek denarja zakonsko pripadel družbeniku podjetja, Dulcevu. Manjša deleža zneska bosta pripadla upnikom in upravitelju stečaja, skoraj 40 tisočakov pa ostaja Dulcevu.

Vprašanje, ali bo denar prevzet

Glede na to, da je Dulcev po vrnitvi v Rusijo zunaj dosega slovenskih institucij, je nejasno, ali bo denar dejansko prevzel. Stečajni upravitelj je potrdil, da še ni prejel informacij, kam naj denar nakaže. Če ga ne prevzame, bo po treh letih avtomatično prenesen v državni proračun.

Agenta sta delovala v najeti pisarni na Parmovi. FOTO: Črt Piksi

