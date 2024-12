Ruparjevi upokojenci po Ljubljani z 20 km/h, policija prosi za strpnost

Pavel Rupar je v Ljubljano ponovno privabil trume nezadovoljnih upokojencev, ki so okrog 11. ure sedli v avtomobile ter se začeli zelo počasi premikati po ljubljanskih ulicah in cestah.

Protestno počasno vožnjo, ki ji bo sledil shod na Trgu republike, je Rupar sicer napovedoval že več tednov. »Od 11. do 14. ure bo več kot sto voznikov vozilo po Ljubljani z največ 20 km/h. Krivec za to sta Golob in vlada! Sramota, da se morajo upokojenci za svoje pravice tako boriti,« pa je med drugim na družbenem omrežju zapisal Rupar in objavil fotografijo, ki jo je posnel izza volana svojega avtomobila.

Pričakujejo oviran promet

Na shod so se odzvali tudi s Policijske uprave (PU) Ljubljana, kjer udeležence v prometu prosijo za strpnost in upoštevanje navodil policije. »Pričakuje se, da bo na določenih odsekih cest in mestnih ulicah, predvsem na širšem območju centra mesta Ljubljane, lahko oviran promet. Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost in upoštevanje navodil policije, rediteljev ter upravljavca cest,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golec, ki je dodala, da je bil današnji shod napovedan, zato bodo za varnost na njem skrbeli policisti.

Možje v modrem sicer udeležence pozivajo, naj pravico do shoda uveljavljajo mirno in strpno, upoštevajo naj cestnoprometne predpise in po nepotrebnem ne povzročajo zastojev.