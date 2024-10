Rupar dal Golobu zlovešče (zadnje) opozorilo: »To se bo zgodilo 20. decembra ... « (VIDEO)

Poročali smo, da so lani upokojenci dobili izplačan zimski dodatek, letos pa vlada ne predvideva takšnih dodatnih, enkratnih ukrepov. Razloga sta letošnja redna uskladitev pokojnin ter umiritev draginje, in kot je poudarilo pristojno ministrstvo, je za tiste, ki imajo povišane nepredvidene stroške, na voljo institut izredne socialne pomoči.

Pavel Rupar. FOTO: Leon Vidic/delo

Blokada Ljubljane?

Ta odločitev je dodobra razburila borca za pravice upokojencev, predsednika stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja. Potem ko smo že poročali, da je zaradi vlade odločitve napovedal kar referendum, je zdaj napovedal še bolj ostre ukrepe.

Tako naj bi njegova stranka blokirala Ljubljano in vsa večja mesta od 20. decembra do novega leta. To se bo zgodilo, tako Rupar, če upokojencem na izplačajo božičnice v višini 100 % letnega regresa. »Če so si plače dvignili po nekaj 1000 € na mesec, bodo tudi božičnico!!«, je pribil predsednik stranke Glas upokojencev. Kaj je še povedal in katere besede je namenil predsedniku vlade Robertu Golobu, si lahko pogledate v spodnjem posnetku.