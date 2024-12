Ruparjevi upokojenci pred petkovo blokado Ljubljane, to vse bodo počeli

Inštitut 1. oktober in ljudska iniciativa Glas upokojencev vabita na 16. protestni shod, ki bo potekal jutri, 20. decembra 2024, ob 15. uri na Trgu republike v Ljubljani. Shod se organizira kot opozorilo na pereče probleme upokojencev in starejših v Sloveniji ter izraz odločnosti pri iskanju pravičnih rešitev za vse generacije.

Pravijo, da je njihov namen, da na shodu dostojanstveno izrazijo svoje zahteve in opozorijo na težave, ki jih povzroča zapostavljanje starejših s strani oblasti. S svojim miroljubnim protestom želijo opozoriti na posledice visokih davkov, nizkih pokojnin, draginje in slabih socialnih politik, ki starejše potiskajo v obup.

Pripravili so tudi nekaj navodil za udeležence in vrstni red programa • Udeleženci z vozili naj se med 11. in 14. uro po Ljubljani vozijo počasi, upoštevajoč vse prometne predpise.

• Ne ovirajte vozil na nujnih vožnjah in ne vozite po rumenem pasu.

• Pozivajo mlade voznike, da pomagajo starejšim udeležencem.

Zaključek: Ob zaključku shoda bodo skupaj zapeli, stisnili roke in si želeli zdravja ter miru v prihajajočem božičnem času in novem letu. Program dogodka • 15:10 Pozdrav navzočim (Andrej Peterle)

• 15:14 Skupna izvedba pesmi Zdravljica (dve kitici)

• 15:17 Pozdravni govor (Alenka Orel)

• 15:22 Govor (Mladen Vukota)

• 15:27 Pesem Domovini (Zoran Cilenšek)

• 15:38 Govor (Aljuš Pertinač)

• 15:45 Pesem (Zoran Cilenšek)

• 15:49 Pesem Čebelice (Lojze Slak)

• 15:53 Govor (Pavel Rupar)

• 16:05 Pesem Silvestrski poljub

• 16:10 Zaključni nagovor in skupna pesem Sveta noč

S simboli, kot so slovenske zastave in pesmi, bodo pokazali svojo pripadnost domovini in svojo odločnost, da se borijo za dostojno življenje. Pozivajo, da se jim pridružijo vsi, ne glede na politično, versko ali družbeno pripadnost.