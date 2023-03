Ruparja Klakočar Zupančičeva ni želela sprejeti? To so sporočili iz njenega kabineta

Iniciativa Glas upokojencev je v ponedeljek nameravala v DZ vložiti predlog zakona za ukinitev obveznega dodatnega zavarovanja, a tega ni storila, ker da jih predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ni želela sprejeti. Pavel Rupar za srečanje ni zaprosil, za vložitev pobude pa sprejem predsednika DZ ni potreben, poudarjajo v kabinetu predsednice DZ.

Pavel Rupar. FOTO: Črt Piksi [2023]

Kot so za STA sporočili iz kabineta Klakočar Zupančičeve, so bili o predvideni vložitvi obvestila o pobudi za vložitev predloga zakona s strani Ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober obveščeni zgolj prek napovedi dogodka.

»Zaprosila, želje ali kakršnekoli informacije, da bi se želel Pavel Rupar v lastnem imenu, v imenu iniciative ali v imenu inštituta srečati s predsednico DZ, pa v kabinet nismo prejeli, zato nanjo tudi nismo mogli odgovoriti,« so pojasnili.

Ob tem so poudarili, da postopek vložitve obvestila o zakonski pobudi v DZ sicer ne zahteva ali predvideva prisotnosti oziroma srečanja s predsednico DZ.

Pobudnik iniciative Rupar je v vabilu na ponedeljkovo novinarsko konferenco namreč napovedal, da bodo v iniciativi predstavili tudi spremembe »zdravstvenega zakona, ki ga bodo po koncu konference vložili v DZ«. Kot je pojasnil na konferenci, so imeli namen v zakonodajni postopek vložiti zakon za ukinitev obveznega plačevanja dodatnega zavarovanja za vse državljane Slovenije. Ker jih predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič po njegovih besedah ni želela sprejeti, zakona niso vložili v zakonodajni postopek. Kasneje je dodal, da bodo z vložitvijo zakona počakali, saj naj bi ga prva v postopek "vložila neka druga ljudska iniciativa«.