Rupar spet besen kot ris: »Nam nove davke, sebi pa 3500 € na mesec!«

Poročali smo že, da upokojenci letos ne bodo dobili enkratnega zimskega dodatka, tako kot se je to zgodilo lani. Razloga za to pa sta letošnja redna uskladitev pokojnin ter umiritev draginje. Za tiste, ki imajo povišane nepredvidene stroške, je, kot so povedali na pristojnem ministrstvu, na voljo institut izredne socialne pomoči.

»Nam nove davke, sebi pa 3500 € na mesec!«

Tega seveda, pričakovano, ni dobro sprejel borec za pravice upokojencev in nekdanji župan Tržiča in poslanec, danes pa predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar.

Nedavno je, kot smo poročali, izvedel čistko v stranki Glas upokojencev, zdaj pa je ocenil, da bo njegova stranka še naprej udaru. »Zato, ker smo za upokojence in delamo za njih! Vlada Goloba dviguje plače funkcionarjem za 40-70%, nam so vzeli božičnico!«. Ob tem je napovedal tudi začetek postopka za referendum o plačah funkcionarjev in za konec še pribil: »Nam nove davke, sebi pa 3500 € na mesec!«