RTV Slovenija zaposlenim dala smernice za obnašanje, a ...

Junija dali priporočila

Izražanje mnenj je ustavna pravica

RTV Slovenija od svojih zaposlenih ali zunanjih sodelavcev pričakuje, da bodo na spletnih omrežjih delovali v skladu s pravili in standardi RTV Slovenija.»Junija letos smo na RTV Slovenija sprejeli smernice in priporočila za nastopanje na družbenih omrežjih in digitalnih platformah. Ti so v prvi vrsti namenjeni sodelavcem RTV Slovenija za nastopanje na spletu, družabnih omrežjih in digitalnih platformah, hkrati pa predstavljajo jasno sporočilo, kaj si RTV Slovenija pri nastopanju na sodobnih platformah želi, kaj pričakuje, pa tudi, kaj je zanjo sprejemljivo in kaj ne,« so nam dejali v službi za odnose z javnostjo.Za ravnanje sodelavcev RTV, ki ga ocenijo za neprimerno v javnih nastopih, pa v teh smernicah sankcije niso opredeljene. »Zavedamo se, da je izražanje mnenj posameznika ustavno zagotovljena pravica. S smernicami posebej poudarjamo, da morajo zaposleni na družabnih omrežjih nastopati profesionalno, spoštljivo in pri tem upoštevati vrednote RTV Slovenija, prav tako ne smejo škoditi ugledu medija ter sodelavk in sodelavcev. Zaposlene tudi redno spodbujamo, da jih spoštujejo ter da se problemi in izzivi rešujejo v konstruktivni razpravi znotraj hiše.«